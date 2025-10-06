MetSul Frente fria derruba temperaturas no Rio Grande do Sul

Depois de um domingo marcado por calor extremo e temperaturas próximas de 40°C, o Rio Grande do Sul deve enfrentar uma brusca mudança climática no início desta semana. Uma frente fria avança pelo estado e traz uma massa de ar frio que promete derrubar os termômetros em poucas horas, encerrando o período de forte abafamento que atingiu diversas cidades gaúchas. As informações são da Metsul.

O domingo foi um dos dias mais quentes desde o verão em várias regiões. De acordo com dados de estações meteorológicas, os termômetros chegaram a 38,7°C em Santa Cruz do Sul, 38,1°C em Bom Princípio e Teutônia, e 37,9°C em Colinas. Em Venâncio Aires e Estrela, as máximas atingiram 37,7°C, enquanto Porto Xavier, Rolante, Lajeado e Taquara registraram marcas acima dos 37°C.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, o calor também foi intenso. Sapucaia do Sul chegou a 37,8°C, São Leopoldo marcou 37,3°C, e Gravataí teve 36,1°C. Na capital, pancadas de chuva isoladas durante a tarde impediram que a temperatura subisse ainda mais, mas o abafamento foi considerado “quase amazônico”, com máxima de 33,5°C.

Mudança brusca

Segundo meteorologistas, o calor intenso ocorreu por causa de uma massa de ar muito quente reforçada por uma condição pré-frontal, ou seja, a aproximação de uma frente fria que eleva as temperaturas antes da chegada de ar mais frio. Com o avanço desse sistema, o cenário muda completamente nesta segunda-feira (6).

A frente fria traz chuva e risco de temporais localizados, seguida pela entrada de uma massa de ar frio, responsável por derrubar as temperaturas em todo o estado. O fenômeno fará com que as máximas do dia ocorram ainda na madrugada, quando o ar quente ainda predomina, com registros acima de 25°C em algumas cidades.

Durante a tarde, o clima ficará mais ameno, e as mínimas do dia serão registradas à noite, quando os termômetros devem marcar entre 12°C e 15°C em grande parte do Rio Grande do Sul.

Alívio térmico e risco de geada

Apesar da queda acentuada, especialistas destacam que não se trata de uma massa de ar frio intensa, como as do inverno, mas o alívio será significativo após dias de calor extremo. As madrugadas de terça e quarta-feira devem ser frias, especialmente na Campanha e na Serra do Sudeste, onde os termômetros podem ficar próximos dos 5°C.





Nos Campos de Cima da Serra, há possibilidade de geada e temperaturas abaixo de 3°C na madrugada de quarta (8). Já Porto Alegre deve amanhecer com 10°C a 11°C, segundo as previsões.

A combinação de instabilidade, vento e queda de temperatura deve marcar o início da semana no estado, que passa de um cenário de calor sufocante para noites frias em menos de 48 horas, uma virada típica da primavera gaúcha.