REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Acidente aconteceu na altura da cidade de Lorena (SP)

Um acidente envolvendo uma van e uma charrete bloqueou parcialmente Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Lorena (SP), no Vale do Paraíba, na manhã deste domingo (5).

Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Motiva - CCR RioSP, o acidente ocorreu por volta das 11h5, no km 53, no sentido Rio de Janeiro.



No local, foi registrada uma colisão frontal envolvendo uma van e uma charrete desgovernada que trafegava em contrafluxo e sem ocupante.



No momento do choque, o cavalo morreu na pista e um motociclista, que vinha logo atrás, caiu e ficou ferido, com ferimentos moderados.







O homem foi socorrido e encaminhado pela equipe de resgate da concessionária à UPA Vila Ana, de Lorena.



Ainda de acodo com a concessionária, devido à gravidade da colisão, a pista ficou bloqueada para atendimento da ocorrência e remoção dos veículos e do animal morto.



A liberação do tráfego ocorreu às 12h18, sem registro de congestionamento no local.



