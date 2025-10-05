Agência Brasil Portões dos locais de prova fecham às 12h30, no horário de Brasília

As provas da primeira fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 estão marcadas para este domingo (05) em todas as regiões do país. São cerca de 760 mil candidatos que vão concorrer a 3.652 vagas, em 32 órgãos federais.

O Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) recomenda aos candidatos que evitem atrasos e que consultem com antecedência o cartão de confirmação, com o local e sala da prova.

Horários

Os participantes devem ficar atentos ao horário do exame. Os portões dos 1.294 locais de prova, em 228 municípios, estão previstos para abrir às 11h30 (horário de Brasília).

Os portões fecham às 12h30, trinta minutos antes do início das provas, marcadas para às 13h para quem concorre em cargos de todos os níveis.

Para cargos de nível superior, a avaliação objetiva ocorre até às 18h. Já para os cargos de nível intermediário, a prova se encerra às 16h30.

Para os aprovados na primeira fase, a prova discursiva será realizada em 07 de dezembro, das 13h às 16h.

Documentos

Para realizar o exame, o candidato deverá obrigatoriamente apresentar um documento oficial com foto. Serão aceitos em formato digital, nos aplicativos oficiais com login GOV.BR: e-Título, CNH Digital ou Carteira de Identidade Digital.





Os participantes do chamado "Enem dos Concursos" também devem levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente.

É permitido água e lanches de consumo rápido, em embalagens transparentes. Fica proibido a presença de aparelhos eletrônicos, óculos escuros, chapéus e outros objetos previstos em edital.