Uma intoxicação exógena - provocada por uso de álcool, droga e pelo calor - foi a causa das mortes do policial militar Jeferson Luiz Sagaz e da sua companheira, a empresária Ana Carolina Silva, ambos de 37 anos, no último dia 11 de agosto.

A Polícia Civil de Santa Catarina divulgou anunciou, nesta quarta-feira (1), a conclusão do inquérito policial que apurou o caso.

Segundo a investigação, conduzida pela Delegacia de Homicídios do Departamento de Investigações Criminais de São José, o casal morreu em decorrência de intoxicação exógena, favorecendo o processo de intermação, com desidratação intensa, colapso térmico, dentre outros, culminando com a falência orgânica e a morte.

"Esses óbitos aconteceram por conta de condições multifatoriais, tanto por conta do comportamento tóxico, porque foram encontradas concentrações de cocaína e etanol, quanto por conta do fator físico, que foi a imersão na água aquecida, que agiram de forma sinérgica e culminaram nas mortes" , afirmou o delegado responsável pelo caso, Felipe Simão Gomes.

Ele detalhou a investigação, apresentando os elementos reunidos no inquérito que levaram à elucidação do fato e ao afastamento da possibilidade das mortes terem ocorrido de forma violenta.

“A temperatura da água pode ter alcançado até 50 graus e o aquecedor do ambiente também estava em uma temperatura elevada, essas duas circunstâncias, associadas às substâncias encontradas nos corpos, fizeram a Polícia Civil chegar na conclusão que a causa foi morte súbita e não decorrente da intervenção de terceiros” , explicou o delegado.



A perita-geral Andressa Boer Fronza ressaltou a contribuição da Polícia Científica na elucidação do caso, com a importante elaboração de 16 laudos periciais em diversas áreas forenses.

“Depois dos resultados, nós afastamos qualquer hipótese de morte decorrente por choque elétrico, por afogamento, por intoxicação de monóxido de carbono e também de ação por violenta de terceiros”, destacou.

O desaparecimento do casal



Jeferson e Ana Carolina tinham uma filha de 4 anos e passaram o dia comemorando o aniversário da menina em um food park .

Mais tarde, deixaram a menina com a irmã de Jefferson e foram para um bar, sendo vistos pela última vez por volta de 23h30.





No dia seguinte, como não apareceram para buscar a filha, a família passou a procurá-los.



O casal foi encontrado sem vida, dentro da banheira do motel às margens da BR-101, no bairro Roçado. sem marcas de ferimentos.



Além do cômodo, o carro do casal e câmeras de segurança do local foram periciados pela Polícia Civil.

O inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário.