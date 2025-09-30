Reprodução/Youtube Vereadora do Amazonas defende violência contra a mulher.

A vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos), conhecida como Betinha, afirmou durante sessão plenária na Câmara Municipal de Borba, no Amazonas, ser "a favor da violência contra a mulher " . A fala, que causou polêmica nas redes sociais, ocorreu nesta segunda-feira (29).

Em seu discurso, a vereadora afirmou ser favorável às leis que protegem as mulheres, mas que algumas mulheres ''merecem apanhar'' .

"Eu sou a favor da violência contra a mulher, sim. Quando o homem bate na mulher, eu aprovo. Mas eu também sou contra, quando a mulher bate no homem. Tem mulher que merece apanhar, tem sim. Sabe por quê? Às vezes, eu já presenciei caso em que a mulher se bate sozinha para condenar o homem."





Durante seu discurso, Betinha criticou mulheres que, em sua opinião, tentam tirar proveito da Lei Maria da Penha.

Após a repercussão negativa da declaração, Elizabeth Maciel publicou um vídeo pedindo desculpas nesta terça-feira (30).

"Reconheço que, ao me manifestar em plenário, utilizei uma expressão totalmente inadequada e infeliz, que não corresponde ao que penso nem ao que desejo transmitir."

A vereadora ainda ressaltou que não teve a intenção de normalizar ou justificar qualquer forma de violência.

"Lamento profundamente que minhas palavras possam ter causado ofensas, especialmente a você, mulher."

Betinha afirmou que o episódio servirá como uma reflexão pessoal e política e prometeu agir com mais responsabilidade e respeito em suas manifestações futuras.

O Portal iG entrou em contato com a vereadora Betinha Maciel, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.