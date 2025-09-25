Foto Paulo Pinto/Agência Brasil Temperaturas devem ultrapassar os 30°C no interior do estado

Depois de um início de semana com chuvas fortes e rajadas de vento, os próximos dias serão marcados pela retorno da massa de ar seco no estado de São Paulo, o que vai favorecer o aumento das temperaturas e a redução da umidade relativa do ar, de sexta-feira (26) a domingo (28), em grande parte do território paulista.

O alerta foi emitido na tarde desta quinta-feira (25) pela Defesa Civil do Estado.



Segundo os mapas meteorológicos, na capital paulista, as manhãs terão sensação térmica mais amena, com possibilidade de frio relativo e ocorrência de nevoeiros, enquanto as tardes apresentam aumento de temperatura e sensação de calor.



No interior, o calor será mais intenso, elevando o risco de incêndios florestais e demandando atenção redobrada da população.



Pancadas de chuva e ventos



Na faixa leste, a incursão de ventos úmidos vindos do oceano, bastante marcantes em várias regiões já nesta quinta-feira, poderá provocar pancadas de chuva isoladas, com acumulados moderados, principalmente na sexta-feira (26).



Ao longo do período, observa-se um contraste típico de transição atmosférica, com manhãs mais frescas e tardes de calor intenso em grande parte do Estado, aponta a Defesa Civil.



Condições de risco



Ainda segundo órgão, com as altas temperaturas e baixa umidade do ar, especialmente no interior paulista, o risco de incêndios florestais é elevado.





"A Defesa Civil reforça que é fundamental evitar qualquer prática que possa gerar fogo, como queima de lixo, restos de poda ou uso de fogo para limpeza de terrenos. A conscientização e colaboração da população são essenciais para minimizar os impactos ambientais", destaca, em comunicado.



Confira a previsão de temperaturas no fim de semana, por região.



• Região Metropolitana de São Paulo: Máx. 26°C | Mín. 11°C

• Baixada Santista: Máx. 24°C | Mín. 15°C

• Vale do Ribeira e Região de Itapeva: Máx. 25°C | Mín. 10°C

• Vale do Paraíba: Máx. 28°C | Mín. 10°C

• Serra da Mantiqueira: Máx. 20°C | Mín. 6°C

• Litoral Norte: Máx. 24°C | Mín. 14°C

• Regiões de Campinas e Sorocaba: Máx. 28°C | Mín. 11°C

• Regiões de Presidente Prudente e Marília: Máx. 31°C | Mín. 14°C

• Regiões de Bauru e Araraquara: Máx. 30°C | Mín. 12°C

• Regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto: Máx. 33°C | Mín. 15°C

• Regiões de Ribeirão Preto, Franca e Barretos: Máx. 32°C | Mín. 15°C



