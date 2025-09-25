Reprodução/Prefeitura de Sobral A cidade cearense possui pouco mais de 200 mil habitantes e excelentes desempenho em indicadores educacionais

O ataque a tiros ocorrido nesta quinta-feira (25), na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no interior do Ceará, que deixou dois estudantes mortos e outros 3 feridos, destoa dos resultados obtidos pelas escolas da cidade nos indicadores educacionais do Brasil, que a colocam como referência nacional em educação.

Entenda o caso: Ataque a tiros em escola de Sobral deixa 2 mortos e 3 feridos

Nos últimos anos, a cidade cearense com pouco mais de 200 mil habitantes ocupou as primeiras colocações do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), principal medidor de desempenho dos estudantes do Ministério da Educação.



O Ideb foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) com o objetivo de mensurar o desempenho do sistema educacional brasileiro, a partir da combinação de dois indicadores: o fluxo escolar, mensurado pela taxa de aprovação escolar, e a proficiência média dos alunos avaliados no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).



As últimas notas divulgadas do Ideb são referentes a 2023. As próximas deverão ser divulgadas no início do ano que vem, referentes a 2025.

Batendo metas no Ideb



Em 2023, Sobral (CE) obteve uma nota de 9,6 no Ideb para os anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), superando significativamente as metas nacionais e estaduais.



Para os anos finais (6º ao 9º ano), a cidade teve uma nota de 7,9 em 2023, ainda bastante elevada e entre as melhores do Ceará e do Brasil, mostrando a importância de investimentos na educação básica.



Os números do índice ao longo dos anos mostram um crescimento constante e expressivo do município da nota do Ideb a partir de 2007, quando Sobral marcou 4,9 nos anos iniciais do ensino fundamental.



A reestruturação

Naquele ano, uma avaliação da Secretaria de Educação de Sobral mostrou que menos da metade dos alunos de até 8 anos sabia ler.



A partir daí, teve início a uma grande reestruturação na rede, que, em alguns anos, faria da cidade uma referência nacional.



Segundo analistas, o modelo de Sobral (CE) tem como base a contratação de professores por mérito, a formação continuada do magistério, o monitoramento constante dos alunos e a autonomia das escolas com foco na aprendizagem, o que tem sido replicado em outros municípios cearenses.

O município também se destacou em primeiro lugar no Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (IOEB) de 2023 para cidades com mais de 100 mil habitantes, obtendo nota 6,2.



Sobral superou as médias estaduais (5,5) e nacionais (5,1) nesse índice, que avalia tanto os insumos educacionais (como escolaridade dos professores, carga horária, experiência dos diretores e atendimento na educação infantil) quanto os resultados educacionais (como o Ideb e taxas de matrícula no ensino médio), além da escolaridade dos pais.



A base do que foi feito na cidade construiu, no Ceará, o Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic), em 2007. Cinco anos depois, o programa virou nacional, durando até 2018.



O município ainda implementa programas como o “Sobral 100% Educação Integral”, que visa oferecer educação em tempo integral para todos os estudantes, reforçando a qualidade e as oportunidades educacionais para a população.



Perfil da escola do ataque



A Escola Estadual Luiz Felipe, onde aconteceu o ataque a tiros, concentra turmas do ensino médio.

São 1.159 alunos e 54 professores, de acordo com o Censo Escolar 2024, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



No 3º ano do ensino médio, apenas 38% dos alunos tinham conhecimentos adequados de português em 2023, segundo o Saeb.







No entanto, há destaques acadêmicos positivos na escola.

No Enem 2024, 9 alunos tiraram 900 pontos ou mais na redação - o máximo, alcançado por pouquíssimos candidatos no Brasil, é de 1.000 pontos. Outros 23 alcançaram pelo menos nota 800.



No 1º semestre de 2025, a escola ofereceu uma formação em cidadania, visando ao desenvolvimento de relações saudáveis dentro e fora da instituição de ensino.



A motivação do crime desta quinta-feira, que abalou a comunicade escolar, ainda está sendo investigado pela polícia. As aulas na escola estão suspensas pelo menos até esta sexta-feira (26).