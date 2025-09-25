Reprodução/Rafa Neddermyer/COP30 Belém será a sede da COP30.

O Ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira (24) que o governo federal irá acionar judicialmente os hotéis que estão cobrando preços abusivos por hospedagens para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém, entre os dias 10 e 21 de novembro.

Saiba mais sobre a crise de hospedagem em Belém: Ministro defende COP30 e garante leitos para todas delegações

"Nós vamos acionar juridicamente, buscando trazer esses preços para o patamar da razoabilidade. Não é correto, não é justo que hotéis — inclusive alguns que utilizam prédios públicos e que acessaram recursos subsidiados — estejam cobrando valores estratosféricos. Isso não corresponde ao que nós queremos fixar como imagem de Belém."

O ministro ressaltou que o governo está tentando negociar com os estabelecimentos hoteleiros que estão abusando dos preços, mas se não houver um entendimento, a Justiça será acionada imediatamente, principalmente nos casos daqueles que utilizam espaços públicos.





"Qual a mensagem que queremos passar aos empresários? A COP não é o fim, é o começo. É como se fosse um cartão de visita que estamos entregando ao mundo. Se a imagem ao final da COP for a de que em Belém se praticam preços abusivos, impossíveis de serem pagos por qualquer pessoa comum, o grande legado da COP não será positivo. E qual é o grande legado?"

O ministro destacou ainda que a imagem que precisa ser promovida de Belém é a de uma cidade acolhedora, calorosa e com uma culinária maravilhosa.

"É isso que queremos deixar para que o mundo inteiro tenha curiosidade de conhecer a Amazônia e a cidade que sediou a COP30."

As falas do ministro ocorreram durante uma visita técnica às principais estruturas da COP30. Na última quarta-feira (24), Rui Costa declarou que Bélem tem disponibilidade para aluguel de imóveis de padrão internacional e com preços compatíveis.

“Nós fizemos uma grande mobilização com a criação de uma plataforma virtual para que os proprietários possam disponibilizar seus imóveis para alugar durante a COP.”

Durante entrevista coletiva no Parque da Cidade - que será palco das negociações, cuja estrutura está 99% concluída - Rui Costa afirmou que a plataforma não permitirá aluguéis com valores acima de US$ 600.

“Acima disso, nós não colocamos e não colocaremos na plataforma”.

Preços abusivos e críticas internacionais

Em agosto deste ano, líderes internacionais criticaram os preços elevados das hospedagens em Belém que subiram de forma desenfreada, com diárias que foram de R$ 70 para R$ 6,4 mil, por exemplo.

Nações mais pobres chegaram a pedir que a COP30 fosse transferida de cidade durante uma reunião que contou com representantes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), do governo brasileiro e do governo do Estado do Pará.

Essas nações alegaram impossibilidade de arcar com os custos das hospedagens em Belém.

Após o pedido, a organização do evento apresentou um plano de hospedagem que incluía uma tabela com valores fixados entre US$ 100 e US$ 600.