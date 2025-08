Reprodução/Divulgação COP30

A crise envolvendo preços abusivos de hospedagens da rede hoteleira de Belém, confirmada na última quinta-feira (31) pelo embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, gerou dúvidas sobre se o evento vai, de fato, acontecer na capital paraense.

Os pedidos para que a COP30 fosse transferida para outra cidade partiram de representantes de nações mais pobres, durante uma reunião que contou com representantes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), do governo brasileiro e do governo do Estado do Pará, envolvendo os principais órgãos responsáveis pela organização da COP30.

Essas nações alegaram impossibilidade de arcar com os custos das hospedagens em Belém, que, segundo André Corrêa, são “extorsivos e abusivos”.

O Portal iG entrou em contato com a organização da COP30, que, por meio de nota, confirmou que o evento continuará com sede em Belém. A Secretaria Extraordinária da COP30 ainda reiterou seu compromisso com a realização de uma conferência climática “ampla, inclusiva e acessível” .

Segundo a Secretaria, estão sendo disponibilizados 2.500 quartos individuais, com valores fixados entre US$ 100 (cerca de R$ 530) e US$ 600 (cerca de 3.180), como forma de garantir a participação das delegações, especialmente dos países com menor capacidade financeira.

A política de hospedagem foi estruturada da seguinte forma:

• 15 quartos individuais por delegação foram reservados para 73 países classificados pelas Nações Unidas como Países Menos Desenvolvidos (LDCs) e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEIDs), com tarifas entre US$ 100 (cerca de R$ 530) e US$ 200 (cerca de 1060);

• 10 quartos individuais por delegação, com tarifas entre US$ 220 (cerca de R$ 1.165) e US$ 600 (cerca de 3.180), foram disponibilizados para os demais países.

10 quartos individuais por delegação, com tarifas entre US$ 220 (cerca de R$ 1.165) e US$ 600 (cerca de 3.180), foram disponibilizados para os demais países.



Pressão Internacional

A divulgação do plano de hospedagem veio após André Corrêa do Lago afirmar que hospedagens de Belém chegaram a aumentar em até 15 vezes o valor que cobravam normalmente.

Após a pressão internacional para que o Brasil tomasse uma posição diante dos preços abusivos, durante reunião de emergência do “COP Bureau”, órgão climático da ONU, que aconteceu na terça-feira (29), o país concordou em discutir o assunto em uma reunião marcada para o dia 11 de agosto.

A Secretaria Extraordinária da COP30 afirmou que, no encontro, estarão em pauta temas como acomodação, transporte, segurança, alimentação e outros aspectos essenciais para o sucesso da conferência.

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 está prevista para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém.