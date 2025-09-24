Reprodução Motoristas registraram o congestionamento; situação ainda é complicada no trecho

Um acidente envolvendo uma carreta e um veículo provocou um congestionamento de aproximadamente 7 quilômetros, no início da noite desta quarta-feira (24), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na altura da cidade de Campinas (SP).

O trânsito no local continua lento.

Segundo o Centro de Controle Operacional da CCR AutoBAn, concessionária que administra a rodovia, a colisão traseira aconteceu no Km 87, envolvendo uma carreta e um veículo, na pista norte, sentido interior.



Por conta do acidente, as faixas 1, 2 e 3, além do acostamento, foram interditadas para atuação das equipes no atendimento.

Uma vítima foi socorrida em estado grave pelas equipes de resgate.

As pistas foram liberadas por volta das 18h50, mas há lentidão entre os quilômetros 87 e 79.

Neste momento, há congestionamento de aproximadamente 7 quilômetros,













A rodovia dos Bandeirantes tem trânsito intenso, principalmente no horário de pico.

A Bandeirantes é responsável por ligar os principais polos económicos do estado, como São Paulo e Campinas, além de servir como corredor logístico entre o Aeroporto de Viracopos e o Porto de Santos, em conjunto com o Rodoanel Mário Covas e a Rodovia Anchieta.

A concessionária ressalta a importância dos motoristas redobrarem a atenção no trecho do acidente.

* Reportagem em atualização



