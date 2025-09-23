Reprodução X e Divulgação Havan Vídeo mostra incêndio na estátua da Havan em PE

A Estátua da Liberdade da Havan em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foi totalmente destruída por um incêndio na madrugada desta terça-feira (23).





Imagens de câmeras de segurança registraram dois suspeitos chegando ao local por volta das 2h e ateando fogo no monumento, que restou apenas com a estrutura metálica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas. A perícia esteve no local durante a manhã, e a Polícia Civil já iniciou a investigação para identificar os autores do ataque. A Havan confirmou as informações ao Portal iG.

Em nota, o dono da rede varejista, Luciano Hang, lamentou o episódio.

“É inaceitável o que aconteceu em Petrolina. Em que país estamos vivendo? Onde as pessoas não aceitam o contraditório. Isto é mais um ato de intolerância contra a Havan. Um ato criminoso como esse não pode ficar impune.

Estaremos junto às autoridades para que as investigações avancem o mais rápido possível e que os responsáveis sejam identificados brevemente e paguem pelo que fizeram.





Essa situação não vai nos parar. Vamos continuar abrindo lojas, colocando estátuas e gerando empregos por todo o Brasil. Nossa estátua já diz tudo: Liberdade. E é por ela que vamos continuar lutando” , declarou.

Esta é a terceira vez que uma estátua da Havan sofre ataque semelhante. Os casos anteriores ocorreram em São Carlos (SP) e Porto Velho (RO).