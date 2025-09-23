Reprodução/Pexels Primeira madrugada da primavera tem temperaturas abaixo de zero e geada no Sul do país.

A primeira madrugada da primavera - que começou oficialmente na última segunda-feira (21), às 15h19 - teve temperaturas abaixo de zero e geada no Sul do Brasil. O frio é consequência de uma massa de ar frio que avançou sobre a região após a passagem de uma forte frente fria com chuvas e tempestades severas. As informações são da MetSul.

Conforme a empresa, no Paraná, a temperatura mínima foi de -0,4°C, registrada na cidade de Palmas. Várias cidades do Sul e do Leste do estado chegaram a marcar temperaturas inferiores a 5°C ao amanhecer, com registro de 2,4°C em São Mateus do Sul, 2,7ºC em General Carneiro e 4,0ºC em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Santa Catarina também registrou uma temperatura abaixo de zero. Em Bom Jardim da Serra, os termômetros marcaram -0,3°C ao amanhecer; em Urupema, 0,2°C; em São Joaquim, 0,9°C; e em Painel, 1,7°C.

No Rio Grande do Sul, existe a possibilidade de que a temperatura tenha ficado negativa em pontos sem medição. Segundo a MetSul, nos locais monitorados por estações meteorológicas, a mínima foi de 0,0°C, registrada em Soledade, no Norte do estado.

Nesta manhã, o estado registrava baixas temperaturas em outros municípios:

0,4ºC em Capão Bonito do Sul;

1,9ºC em André da Rocha;

2,2ºC em Pinheiro Machado;

2,3ºC em Ibirapuitã;

2,4ºC em Lagoa Vermelha;

2,6ºC em Ernestina e Canela;

2,7ºC em Getúlio Vargas;

2,8ºC em Vacaria;

3,3ºC em Espumoso;

3,3ºC em Bom Jesus e Farroupilha;

3,4ºC em Monte Alegre dos Campos;

3,6ºC em São José dos Ausentes;

3,7ºC em São Francisco de Paula;

3,8ºC em Herval;

3,9ºC em Fontoura Xavier;

4,1ºC em Tapera;

4,2ºC em Santa Rosa e Santo Augusto;

4,6ºC em Antônio Prado e Passo Fundo.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, Porto Alegre registrou mínima de 9,5°C em Belém Novo e 10,6°C no Jardim Botânico. Na Região Metropolitana a mínima foi de 8,0°C em Cachoeirinha; 8,3°C em Gravataí; 10,1°C em Viamão; 9,6°C em São Leopoldo, 10,6°C em Eldorado do Sul e 11,2° em Santa Rita.

A previsão da MetSul é de que as madrugadas seguirão frias até o final da semana nas regiões de maior altitude do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que devem marcar temperaturas mínimas próximas ou abaixo de 0°C.

Na segunda metade da semana, o ar frio ganha força na costa e a atmosfera ficará mais seca, mantendo as noites frias. Em Porto Alegre e região, a madrugada mais fria deve ser a da quinta-feira (2).