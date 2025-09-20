Fernando Frazão/Agência Brasil Setembro deve ter onda de calor

Após um curto período marcado por chuvas e temporais, o último fim de semana do inverno promete temperaturas muito altas em várias regiões do Brasil, de acordo com o Clima Tempo.

Em Porto Alegre e Florianópolis, os termômetros devem ficar perto dos 30 °C no sábado (20). Em Curitiba, a previsão é de até 31 °C, o que pode superar o recorde do inverno, de 30,3 °C registrado em agosto.

No Sudeste, São Paulo deve chegar a 34 °C no domingo, também com chance de novo recorde. No Rio de Janeiro, a previsão é de até 39 °C, quase 3 graus acima da maior marca da estação até agora. Belo Horizonte e Vitória também terão máximas acima dos 30 °C.

No Centro-Oeste, o calor será ainda mais forte: Campo Grande, Cuiabá e Goiânia devem registrar entre 35 °C e 38 °C, enquanto Brasília deve passar de 30 °C.

Já no Norte e no interior do Nordeste, os termômetros podem chegar aos 40 °C. Palmas deve ser a capital mais quente do país, acompanhada por cidades do Tocantins, Maranhão, Piauí e sertão da Bahia.

Tempestades no Centro-Oeste e Sudeste



A onda de tempestades deve avançar para o Centro do país no início da próxima semana, levando chuva forte a intensa em áreas do Centro-Oeste e Sudeste, além de temporais de granizo isolado e vendavais localizados.

Ainda no domingo, entre a tarde e a noite, o calor intenso pode favorecer a formação de núcleos de instabilidade, resultando em pancadas de chuva e tempestades localizadas em pontos de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Na segunda-feira (22), a instabilidade ganha força e se espalha pelo Centro-Oeste e Sudeste, com a chegada de uma frente fria que encontra um ar muito quente à frente sobre duas regiões.

Esse contraste deve favorecer a formação de nuvens carregadas, trazendo chuva localmente forte a intensa e diversos temporais isolados com raios, granizo e vento forte.

Os temporais poderão atingir Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e parte do Rio de Janeiro, na segunda-feira. As áreas com maior risco de tempo severo incluem São Paulo, Mato Grosso do Sul, o Oeste do Mato Grosso, o Sul de Goiás e o Triângulo Mineiro.

Na terça-feira (23), com a frente fria se estendendo pela costa, há risco de chuva forte e temporais no Nordeste paulista e no estado do Rio de Janeiro. O sistema frontal estimula ainda áreas de chuva com possibilidade menor de tempestades isoladas da tarde para a noite em vários pontos do Centro-Oeste e do Sudeste.