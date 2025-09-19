Reprodução/Geone Bernardo/CEMTEC Fenômeno pode trazer risco de chuva intensa em várias regiões

Uma onda de tempestades deve atingir diversos estados neste fim de semana e no início da próxima semana.

O fenômeno é resultado do avanço de uma frente fria acompanhada por ar frio em sua retaguarda, que ao se chocar com a massa de ar quente à frente favorece a formação de temporais. As informações são do Metsul Meteorologia.

De acordo com o MetSul, a onda de temporais deve atingir principalmente as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, mas também pode provocar chuva intensa e tempestades isoladas em áreas da Região Norte.

No Rio Grande do Sul, os fenômenos começam a se manifestar já neste sábado (20). Apesar de o risco de tempo severo ser baixo, há possibilidade de temporais pontuais devido à combinação de calor, umidade e baixa pressão atmosférica.

Durante o domingo (21), o cenário meteorológico no Sul do Brasil se deteriora significativamente. Um centro de baixa pressão dará origem a um ciclone ao sudeste do Uruguai, responsável por organizar uma frente fria.

Paralelamente, sistemas de baixa pressão no Norte da Argentina e no Paraguai intensificam a instabilidade com muito baixa pressão atmosférica.

Uma forte instabilidade atinge o Oeste, a Campanha e o Sul do Rio Grande do Sul, durante a madrugada e avança para grande parte do estado ao longo da manhã.

Ao longo do domingo o cenário permanece instável, com risco de chuva forte a intensa, acompanhada de muitos raios, granizo e vento forte em algumas localidades.





Ainda no domingo, principalmente entre a tarde e à noite, a instabilidade se espalha para a maior parte de Santa Catarina e alcança diversas áreas do Paraná, trazendo chuva intensa e possibilidade de temporais isolados com raios, ventos e queda de granizo.

Na segunda-feira (22), a maior parte do Sul do Brasil começa o dia com chuva, com risco mais baixo de temporais em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Já no período da tarde para a noite, com o avanço de ar seco e frio de alta pressão, o tempo deve melhorar em quase toda a Região Sul.

Tempestades no Centro-Oeste e Sudeste

A onda de tempestades que atinge o Sul do Brasil deve avançar para o Centro do país no início da próxima semana, levando chuva forte a intensa em áreas do Centro-Oeste e Sudeste, além de temporais de granizo isolado e vendavais localizados.

Ainda no domingo, entre a tarde e a noite, o calor intenso pode favorecer a formação de núcleos de instabilidade, resultando em pancadas de chuva e tempestades localizadas em pontos de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Na segunda-feira (22), a instabilidade ganha força e se espalha pelo Centro-Oeste e Sudeste, com a chegada de uma frente fria que encontra um ar muito quente à frente sobre duas regiões.

Esse contraste deve favorecer a formação de nuvens carregadas, trazendo chuva localmente forte a intensa e diversos temporais isolados com raios, granizo e vento forte.

Os temporais poderão atingir Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e parte do Rio de Janeiro, na segunda-feira. As áreas com maior risco de tempo severo incluem São Paulo, Mato Grosso do Sul, o Oeste do Mato Grosso, o Sul de Goiás e o Triângulo Mineiro.

Na terça-feira (23), com a frente fria se estendendo pela costa, há risco de chuva forte e temporais no Nordeste paulista e no estado do Rio de Janeiro. O sistema frontal estimula ainda áreas de chuva com possibilidade menor de tempestades isoladas da tarde para a noite em vários pontos do Centro-Oeste e do Sudeste.

Atenção aos perigos das tempestades

A MetSul Meteorologia ainda alerta que o cenário é de perigo para tempestades fortes a severas no Sul, Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil. Alguns temporais podem ser muito intensos e ocasionar danos.



