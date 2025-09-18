Foto: Reprodução Sportv O jornalista, historiador, influencer e escritor Eduardo Bueno, o Peninha

O jornalista, historiador, influencer e escritor Eduardo Bueno, conhecido como Peninha, foi afastado do Conselho Editorial do Senado, após a postagem de um vídeo ironizando a morte do ativista norte-americano Charlie Kirk,ocorrido em 10 de setembro.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou o afastamento de Peninha, na sessão da noite desta quarta-feira (17), e disse que atendeu a pedidos de parlamentares, que classificaram como “asquerosas” suas declarações, nas redes sociais, sobre o assassinato de Kirk.



"Eu quero pedir desculpa ao Brasil, porque, no dia e na hora em que esse vídeo chegou ao meu conhecimento, era para eu ter demitido esse rapaz, porque, se a gente está criticando lá, a gente tem que fazer cá", afirmou Alcolumbre, em resposta a uma questão de ordem apresentada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN).



A cobrança de Marinho reuniu quase 40 assinaturas de senadores. Em Plenário, ele também defendeu a saída de Eduardo Bueno do conselho.



"Nós não podemos conviver e nem esta Casa deve acolher pessoas que declaradamente fazem discursos de ódio, que comemoram assassinatos e que hoje fazem parte do assento nesta Casa, em uma das cadeiras mais importantes, que é o nosso Conselho Editorial", declarou o senador.



O Conselho Editorial do Senado publica obras de reconhecido valor da cultura brasileira, tratando de temas econômicos, políticos, sociais e históricos .

Há ainda a participação em eventos literários, como bienais e feiras.



O ativista conservador e aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Charlie Kirk morreu ao ser atingido por um tiro, enquanto discursava no campus em um evento ao ar livre na Utah Valley University.







Eduardo Bueno se manifestou nas redes sociais logo após o ocorrido nos Estados Unidos..

"Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara, o Charlie Kirk. Tem duas filhas pequenas, que bom pras filhas dele, né?" .





Em outro trecho ele afirmou: "Que terrível um ativista ser morto por ideias, exceto quando é Charlie Kirk".



O Instagram apagou a publicação, e o escritor reclamou de censura.



Dias depois, Peninha teve contratos cancelados por conta dessa manifestação sobre a morte do ativista. O MInistério Público também foi acionado

