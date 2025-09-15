Divulgação/PCMG Polícia Civil de Minas Gerais.

Um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), de 33 anos, foi preso na madrugada deste domingo (14) após atropelar e matar um homem em situação de rua no bairro Santa Cruz Industrial, em Contagem, em Belo Horizonte. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

O acidente aconteceu por volta de 1h, na rua Barcelona, próximo ao cruzamento com a rua Manchester. A vítima, que não portava documentos e ainda não foi identificada, chegou a ser atendida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a perícia, o homem apresentava sangramento intenso e perda de massa encefálica.

No local, foram encontrados fragmentos de para-choque e uma placa que seria do veículo do policial, um Honda Civic branco. A partir dessas informações, a PM chegou até a casa do militar, lotado no 18º Batalhão, e foi informada pela mãe dele sobre o carro. Minutos depois, o suspeito foi localizado em uma boate no bairro Eldorado, a cerca de 500 metros do local do atropelamento.

De acordo com o jornal O Tempo, o policial apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica, porém disse não se lembrar do acidente, apenas de ter visto “alguém atravessando em frente ao carro”.

O militar foi preso em flagrante pela corregedoria da PMMG pelos crimes de homicídio, omissão de socorro e abandono do local do acidente. O carro foi apreendido, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.