Reprodução/ Ricardo Wolffenbüttel / SECOM SC Policia Civil SC

Morreu na última sexta-feira (12), um jovem de 12 anos em Massaranduba, no Norte de Santa Catarina.

Matheus Eduardo da Costa havia sofrido uma parada cardíaca na última terça-feira (9), depois de se engasgar enquanto comia pipoca em casa.

O jovem apresentava quadro grave e precisou ser transferido do Pronto Atendimento de Massaranduba para o Hospital de Jaraguá do Sul, na cidade vizinha.









De acordo com o jornal O Município Blumenau, a Secretaria de Educação de Massaranduba publicou uma nota de pesar pela morte do jovem, que era aluno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ministro Pedro Aleixo.

“Neste momento de imensa dor, nos unimos em solidariedade à mãe, Maria Eduarda da Costa, ao pai, Iládio da Costa, e a todos os familiares, amigos, colegas e professores, desejando que encontrem forças e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Que as lembranças e as orações tragam paz ao coração de todos”, diz a nota.