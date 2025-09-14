Reprodução Imagem do momento da chuva de granizo e, em seguida, a estrutura destruída

Uma forte chuva com granizo atingiu Nova Lima, em Minas Gerais, neste sábado (13), destruiu a estrutura de shows do 4º Encontro Nacional de Motociclistas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a banda Charlie BH Júnior, um tributo a Charlie Brown Jr., estava se apresentando e começa a tempestade. Assista.







Também é possível ver o estrago que a tempestade fez na estrutura do evento.



Só a banda teve um prejuízo com equipamentos que chega a R$ 25 mil, segundo os integrantes. Para recuperar o desfalque, eles já disseram que pretende organizar um show com outras bandas locais e arrecadar fundos.



O grupo diz que tem agenda cheia até o fim do ano e vai tentar seguir com os compromissos.







A programação do 4º Encontro Nacional de Motociclistas de Nova Lima começou por volta das 12 horas e deveria seguir até após as 22 horas, com shows ao vivo, praça de alimentação exposição de motos.



A banda Charlie BH Júnior se apresentava no fim da tarde, quando a tempestade começou e encerrou o evento.



