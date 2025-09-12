Paulo Pinto Inmet alerta para ventos e chuvas intensas

A sexta-feira (12) deve ser marcada por contrastes no clima em várias partes do país. Enquanto a região Sul continua sob influência de uma massa de ar frio, que mantém o tempo firme em boa parte dos estados, outras áreas enfrentam calor intenso, baixa umidade e risco de temporais, de acordo com o ClimaTempo.

No litoral do Paraná, pode chover fraco em alguns momentos, mas no oeste e noroeste do estado há chance de pancadas no fim do dia. O frio ainda predomina no Rio Grande do Sul e em áreas mais altas de Santa Catarina, com possibilidade de geada ao amanhecer.

Na região Sudeste, a circulação de ventos traz mais nuvens para o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde a chuva pode vir forte em alguns períodos. A capital paulista deve terminar a sexta-feira com temperaturas mais baixas e possibilidade de chuva à noite. No interior, o ar mais fresco que vem do mar ajuda a derrubar um pouco as temperaturas e pode provocar pancadas rápidas à tarde. Já no norte e noroeste de São Paulo, além do Triângulo Mineiro, o calor segue intenso, com umidade em níveis críticos. No Espírito Santo, pancadas isoladas também podem acontecer, algumas de forma mais forte.

Na região Centro-Oeste, o destaque continua sendo o sol e o calorão, que pode ultrapassar os 40 °C em Mato Grosso, Goiás e no norte de Mato Grosso do Sul. Só em áreas do extremo sul de MS e no noroeste de MT há previsão de pancadas rápidas no fim da tarde. No restante da região, o tempo fica firme, mas com alerta para o ar muito seco.

Na região Nordeste, a maior parte dos estados terá tempo firme, mas a faixa leste pode ter pancadas mais fortes entre Maceió (AL) e Recife (PE). No Maranhão, também há chance de chuva à tarde. Já o interior segue sob calor e baixa umidade, aumentando o risco de queimadas.

Na região Norte, o Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima seguem com previsão de chuva forte e até temporais. Já no Pará, Tocantins e Amapá, o tempo deve ser de sol e calor durante todo o dia.