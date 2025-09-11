Reprodução/Prefeitura de Sorocaba Rodrigo Manga (Republicanos), prefeito de Sorocaba

A prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo, afirmou que vai publicar a retificação do edital do concurso público que exige porte de arma como um dos critérios para contratação de diretor de escola para a rede municipal.

O edital com essa exigência, além da imposição de idade máxima de 35 anos, foi publicado nesta quarta-feira (10).

No documento, estão previstos diversos cargos na área da educação - diretor de escola, orientador pedagógico, supervisor de ensino e vice-diretor de escola.

A previsão é de uma vaga para cada cargo, com jornada semanal de 30 horas e salários variam de 7 mil a 10 mil reais.



Ainda conforme o edital, as inscrições deverão ser feitas de 18 de setembro até 3 de novembro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 98,80.

O pagamento da inscrição deverá ser feito até 4 de novembro.

O documento detalha os requisitos que os profissionais têm de preencher para concorrer às vagas, entre os quais “estar apto para portar armas“.



A pré-condição aparece ao lado de outras, entre elas ter completado 18 anos e ter no máximo 35 anos, além de não registrar antecedentes criminais, ter aptidão física, mental e psicológica, e ter a idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões.



O que diz a Prefeitura

Questionada pelo Portal iG, a prefeitura de Sorocaba informou que a Secretaria de Recursos Humanos (SERH) constatou erros no Edital n° 03/2025, de abertura de concurso público para cargos de suporte pedagógico e que um retificado será publicado.





"Não haverá obrigatoriedade do porte de arma e nem exigência de limite de idade dos participantes", completou, na nota.



O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele é conhecido nas redes sociais pelas postagens e tem a fama de “prefeito tiktoker”.