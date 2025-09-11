Reprodução/ Carolina Antunes/PR Jair Messias Bolsonaro

O jornal norte-americano The Washington Post foi uma das primeiras publicações mundiais a repercurtir a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na tarde desta quinta-feira (11).



Na postagem no Instagram, o periódico cita que o ex-chefe do executivo no Brasil é amigo e aliado de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Bolsonaro foi apontado como líder da tentativa de golpe de Estado.

"Bolsonaro, aliado e amigo de Trump, é o primeiro ex-presidente considerado culpado de tentar minar a maior democracia da América Latina", cita o jornal norte-americano. Bolsonaro pode pegar até 40 anos de prisão.

O francês Le Monde também noticiou a condenação de Bolsonaro. Com o título: "Brasil: A maioria dos juízes da Suprema Corte vota a favor da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro", a matéria fala sobre o julgamento e a possibilidade de mais de 40 anos de prisão "por ter participado de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado".

O norte-americano The New York Times também repercurtiu a condenação. "Jair Bolsonaro é condenado por tentar um golpe no Brasil", manchetou a publicação. "O Supremo Tribunal do Brasil condenou o ex-presidente por tentar se apegar ao poder após perder a eleição de 2022, em um plano que incluía matar seu oponente", completou o substítulo da matéria.

Reprodução The New York Times também publicou notícia com a condenação de Bolsonaro





Outro jornal internacional a repercurtir a condenação foi o britânico The Telegraph. "Bolsonaro condenado por tentativa de golpe no Brasil" diz o título da publicação que no conteúdo afirma que o ex-presidente poderá enfrentar "décadas de prisão" após ser considerado culpado de tentar se manter no poder.

A Al Jazeera, do Catar, está com atualização em tempo real do julgamento do ex-presidente. "Suprema Corte do Brasil vota para condenar Bolsonaro em todas as acusações", afirmou o jornal árabe no título. A maioria dos ministros votou para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por planejar um golpe para se manter no poder, por fazer parte de uma organização criminosa armada e por outras três acusações relacionadas a supostos esforços para anular sua derrota nas eleições de 2022", explica a matéria.

Reprodução El País destacou condenação de Bolsonaro após STF formar maioria pela condenação





O espanhol El País, que cobre também os países da América do Sul, cita que Bolsonaro foi condenado por tramar contra o atual chefe do executivo do Brasil. "Ex-presidente Bolsonaro é condenado por tentativa de golpe contra Lula no Brasil". A notícia cita ainda que o Supremo Tribunal Federal obteve a maioria para punir oficiais militares de alta patente pela primeira vez pela tentativa de golpe.



