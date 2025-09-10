Governo de SP Dias secos e altas temperaturas predominam na maior parte de SP

Índices de umidade relativa do ar em estado de emergência, na marca dos 6% no caso do município de Teodoro Sampaio, no oeste paulista, além de temperaturas acima dos 35 °C, marcaram o clima desta quarta-feira (10).

Diante dos baixos índices, a Defesa Civil de São Paulo disparou, no início da tarde, o disparo do terceiro alerta severo do ano, por meio do sistema Cell Broadcast.



A mensagem foi direcionada para moradores de 466 municípios paulistas das regiões de Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Araraquara, Barretos, Franca, Itapeva, em situação de emergência devido às condições climáticas registradas nesta semana.



O texto do alerta severo informa a situação de emergência e aponta medidas que devem ser adotadas para evitar problemas de saúde e também reduzir o risco de incêndios.



“Seu local está com umidade do ar em Emergência! Risco à saúde e de incêndios em vegetação. Beba água e NÃO faça queimada. Válido até as 19h.”



A tecnologia Cell Broadcast (CBC) integra a Operação SP Sem Fogo, que reúne esforços estaduais e municipais na prevenção e combate às queimadas durante o período de estiagem.



Menores índices



No fim da tarde, segundo os dados divulgados pelo órgão, os municípios que registraram os menores índices de umidade relativa no ar nesta quarta-feira foram Teodoro Sampaio, 6.1%; Jose Bonifacio (7%), Votuporanga (7.4%), Presidente Epitácio e Altinópolis, ambos com 7.5%.



Em seguida, ficaram Marília, Presidente Prudente, Rancharia e Dracena, com 8.0%; Auriflama, Jales, São Carlos e Ribeirão Preto, com 9.0%, Santa Fé Do Sul e Cássia Dos Coqueiros, 9.3%; Monte Aprazível, 9.6%, Araraquara: 9.8%; Barretos, Itapira e Descalvado, com 10.0%



A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta como a faixa mais recomendada para o bem-estar e a saúde humana, o índice entre 40% e 60%.



Abaixo da faixa de 30 a 40%, o ar seco pode causar problemas respiratórios, ressecamento da pele e irritação nos olhos,



Quando o CBC é emitido



Segundo o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências, o CBC é emitido para as cidades que atingem índices de umidade próximos a 12% e temperaturas acima dos 35 °C.



O primeiro Cell Broadcast (CBC) de Umidade Relativa do Ar (URA), foi emitido em 14 de agosto de 2025 para 82 municípios paulistas.



O segundo foi emitido em 8 de setembro para 111 municípios.

Conforme o Mapa de Risco de Incêndio da Defesa Civil, os municípios das regiões que receberam o alerta desta quarta-feira encontram-se em nível de emergência para queimadas.







"A baixa umidade potencializa os riscos de incêndios em vegetação e pode causar sérios problemas de saúde, como irritação nos olhos, nariz e garganta, além de agravar doenças respiratórias", alerta a Defesa Civil.



O órgão recomenda a população que beba bastante água, evite atividades ísicas ao ar livre nos períodos mais quentes do dia, umidifique os ambientes internos e jamais faça queimadas.



"O monitoramento das condições climáticas permanece em tempo real, e novos alertas poderão ser enviados caso a situação persista", adverte.

