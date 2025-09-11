Reprodução Guilherme Boulos e Erika Hilton, deputados, e o senador Jacques Wagner

Lideranças políticas da esquerda utilizaram as redes sociais, nesta quinta-feira (11), para comentar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF).

O julgamento terminou com os votos dos cinco ministros da Primeira Turma do STF.

Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmem Lúcia e Cristiano Zanin votaram pela condenação dos réus e apenas Luiz Fux votou pela Basolvição.



Os 8 réus da ação penal do relator Alexandre de Moraes foram condenados, com penas diferenciadas, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.



Além de Jair Bolsonaro, foram julgados Alexandre Ramagem; ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Almir Garnier - ex-comandante da Marinha; Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal; Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022; e Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.



Logo após a divulgação da pena de Jair Bolsonaro - 27 anos e 3 meses - as manifestações começaram.



O deputado federal Guilherme Boulos (Psol) fez várias postagens no decorrer da tarde nas suas redes sociais, nesta quinta-feira, desde a definição do voto da ministra Carmem Lúcia pela condenação dos réus.

Ele se manifestou com memes de Bolsonaro e fechou as publicações destacando a pena atribuida ao ex-presidente pelos ministro do STF.

"Urgente! Bolsonaro pegou 27 anos e 3 meses.

24 anos e 9 meses de cadeia.

2 anos e seis meses de detenção

124 dias de multa no valor de 2 salários mínimos

Vai começar a cumprir a pena em regime fechado.

É papuda nele", finalizou Boulos.







O cumprimento da pena na penitenciária estadual da Papuda tem sido cogitada entre outras possibilidades de encarceramento de Bolsonaro nos bastidores de Brasília.

A defesa do ex-presidente também já manifestou a intenção de pedir a manutenção da prisão domiciliar, que Bolsonaro cumpre desde 4 de agosto, em função de sua saúde debilitada, segundo os advogados.



A detenção em cela da Superintendência da Policia Federal de Brasília ou em sala especial no Comando Militar do Planalto também são ventiladas nos bastidores do julgamento.

Regime fechado

A deputada federal Érika Hilton, do Psol, também fez uma postagem mencionando a decisão do STF em relação à pena de Bolsonaro.

"A Turma do Supremo Tribunal Federal acaba de definir a pena total de 27 anos e 3 meses de reclusão em regime FECHADO ao condenado Jair Bolsonaro. Bolsonaro e seus aliados foram condenados pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado", disse, e ilustrou a publicação com a imagem do ex-presidente atrás de grades e a legenda "A qualquer momento".

Sem anistia

Já o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, utilizou suas redes sociais para comentar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro destacando sua posição contra a anistia aos crimes de 8 de janeiro.

"O que aconteceu no 8 de Janeiro foi uma tentativa de golpe contra a democracia brasileira. Anistia serve para encerrar conflitos e reconciliar lados, não para absolver quem tentou quebrar as instituições e atacar o povo brasileiro. Perdoar esses atos seria um incentivo para que outros tentem repetir a mesma baderna" , afirmou.



E concluiu: " Hoje, a história foi feita: o STF formou maioria para condenar o ex-presidente e ele deve responder pelos seus crimes. A democracia se defende assim, com firmeza e responsabilidade. Golpista não merece anistia!"

