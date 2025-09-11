Fernando Frazão/Agência Brasil Previsão é de onda de calor no fim de semana em varias regiões do país



Os estados do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e o Nordeste do Brasil, que nos últimos dias têm sofrido com o calor intenso, não devem sentir mudança no tempo nos próximos dias.

Segundo previsão da MetSul Meteorologia, a onda de calor pode ficar ainda mais intensa no fim da semana.



De acordo com o instituto, nesta quarta-feira (10), máximas perto e acima de 40ºC foram observadas em estações do Instituto Nacional de Meteorologia em dez estados.



No Mato Grosso do Sul, o município de Coxim registrou 38,8ºC. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a máxima bateu nos 41ºC.



A temperatura chegou a 40,7ºC em São Miguel do Araguaia, Goiás, e em 38,6ºC em Espinosa e Nova Porteirinha, em Minas Gerais.



A quarta-feira foi bem quente também em Ibotirama, na Bahia, com temperatura máxima de 40,9ºC; em Pedro Afonso, no Tocantins, com 41,6ºC; em Castelo do Piauí, no Piauí, com a marca de 40,7ºC; em Carolina, no Maranhão, com 40,3ºC; em Crateus, no Ceará, 38,7ºC, e em Santa Maria das Barreiras, no Pará, onde foi registrado 40ºC.



Calor e tempo seco



Segundo alerta do MetSul Meteorologia, o calor vai aumentar neste fim de semana e vai prosseguir durante os próximos dias no Brasil Central, especialmente no Centro-Oeste, com máximas que vão ficar perto e acima de 40ºC em grande número de cidades.



O instituto explica que a bolha de calor que atualmente cobre a porção central do Brasil tende a se intensificar sob ar muito seco e valores de umidade relativa do ar típicos de deserto, que caem a marcas abaixo de 10% durante a tarde em muitas localidades de diversos estados brasileiros.



No Estado de São Paulo, por exemplo, a baixa umidade do ar tem causado disparos de alerta severo, por meio do sistema Cell Broadcast, para centenas de municípios.



Nesta quinta-feira (11), a Defesa Civil Estadual voltou a disparar o alerta nos celulares de moradores de 511 municípios paulistas, número recorde entre os quatro já enviados neste ano, o que evidencia que este é o período mais crítico até agora.



Muitos municípios paulistas registraram índices de umidade relativa do ar abaixo de 10% nesta quarta - o mais severo foi o da cidade de Teodoro Sampaio, que marcou 6.1%.



Como fica o clima nos próximos dias



Ainda de acordo com a avaliação da MetSul, o calor será mais extremo a partir desta quinta e nos próximos dias nos estados de Tocantins, Maranhão, Piauí, Pará (Sudoeste), Bahia (Oeste), Mato Grosso, Goiás e Tocantins.

Uma área entre o Norte do Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, Goiás, Tocantins, e o Sul do Maranhão e do Piauí, em especial, deverá ter máximas extremamente altas com calor excessivo no período.



No fim de semana, aponta a MetSul, o centro da bolha de calor move-se mais para Oeste, o que intensificará o calor no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.



Sob este cenário, as marcas mais extremas de temperatura de 41ºC a 43ºC devem se dar em municípios de Tocantins (Pedro Afonso, Lagoa da Confusão e outros), de Goiás (São Miguel do Araguaia, Iporá, Jataí), Mato Grosso (grande parte do estado) e no Mato Grosso do Sul (Corumbá, Porto Murtinho, Coxim, Nhumirim e outras).



Assim, as capitais estaduais que mais devem sofrer com o calor devem ser Palmas (TO), Goiânia (GO), Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS).



Em Cuiabá, as marcas devem seguir acima de 40ºC até segunda-feira (15); o sábado (13) pode ser o dia mais quente com máximas ao redor de 42ºC a 43ºC.





A cidade de São Paulo, que escapou do calor excessivo neste período, deverá ter marcas muito altas somente ao redor do dia 20 deste mês.



Uma massa de ar frio costeira garante temperatura agradável nos próximos dias na capital paulista.



No interior de São Paulo, no entanto, em localidades do Oeste, Noroeste e o Norte paulista vai seguir fazendo muito calor com máximas ao redor e acima de 35ºC.

