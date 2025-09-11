Agência Brasil Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) caminha para concluir um dos julgamentos mais marcantes da história política recente do Brasil: a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela chamada “trama golpista” . A Primeira Turma da Corte já formou maioria pela condenação em parte das acusações, e o próximo passo será definir a dosimetria, isto é, a pena a ser aplicada.

A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) aponta que Bolsonaro, junto a aliados próximos (entre militares, ex-ministros e integrantes de órgãos de inteligência), teria participado de um plano para enfraquecer as instituições democráticas após a derrota eleitoral de 2022. Os crimes em análise vão de organização criminosa armada a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, além de dano qualificado e ataques ao patrimônio público.

Reprodução Moraes e Carmen Lucia





O julgamento expôs divergências entre os ministros. Enquanto nomes como Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cármen Lúcia defenderam a condenação em bloco, Luiz Fux adotou posição mais cautelosa, votando pela absolvição de Bolsonaro em alguns crimes. Para Fux, cogitar medidas de exceção, sem atos concretos, não configuraria crime por si só.

Agora, a expectativa se concentra na dosimetria da pena. Esse processo é decisivo porque define não apenas a quantidade de anos de condenação, mas também o regime de cumprimento, fechado, semiaberto ou domiciliar. A avaliação leva em conta fatores como gravidade do delito, grau de participação de cada réu e eventual papel de liderança. A participação direta de Bolsonaro, como ex-chefe de Estado e figura central do movimento, tende a pesar na decisão.

Gustavo Moreno/STF Julgamento desta terça (10) passou de 13 horas





A definição do tamanho da pena abre outras discussões: haverá execução imediata ou a prisão seguirá em caráter domiciliar? A pena só começa a ser cumprida após o trânsito em julgado, ou seja, quando não restam recursos. Porém, ministros podem avaliar se há risco de fuga ou de obstrução da Justiça e determinar a execução antecipada. O tema divide a Corte e deve render novo embate jurídico.

Outro ponto de tensão é político: uma eventual pena mais severa reforça o cenário de inelegibilidade de Bolsonaro e pressiona aliados a debaterem possíveis saídas, como projetos de anistia. Por outro lado, uma punição branda ou uma decisão que mantenha a prisão domiciliar pode ser lida como sinal de cautela em meio ao ambiente polarizado do país.





Relembrando o 8 de janeiro

O julgamento também se conecta diretamente aos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando milhares de apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. A destruição do patrimônio público e os atos de intimidação às instituições representaram a mais grave ofensiva contra a democracia brasileira desde a redemocratização.