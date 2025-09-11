Divulgação/STF Bolsonaro é réu no STF por tentativa de golpe de Estado

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal ( STF) por atuação na trama golpista, com objetivo de reverter o resultado das eleições de 2022.

Bolsonaro e outros sete réus são apontados como parte central de um esquema criminoso e respondem atualmente a julgamento pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado com uso de violência e grave ameaça, além da deterioração de patrimônio tombado.

Apesar de ainda faltar o voto do presidente do colegiado, Cristiano Zanin, o posicionamento da ministra Cármen Lúcia, o placar do colegiado chegou a 3 votos pela condenação contra 1 pela absolvição. O presidente da sessão, Cristiano Zanin, também seguiu o relator.

A decisão provocou forte reação de aliados nas redes sociais. Para os bolsonaristas, trata-se de uma demonstração de perseguição política e com justificativas infundadas por parte dos ministros do STF.









Flávio Bolsonaro (PL) ironizou a situação e reagiu em sua conta na rede social X (antigo Twitter):

“ A pretexto de defender a democracia, os pilares da democracia foram quebrados para condenar um inocente que ousou não se curvar a um ditador chamado Alexandre de Moraes”.

Em outra publicação, compartilhou um vídeo do pai ao lado de apoiadores e escreveu na legenda: “O tipo de homenagem de amor e admiração a Jair Bolsonaro, que um Alexandre de Moraes nunca terá na vida, pois só desperta desprezo e indiferença das pessoas.

O jogo não acabou, está apenas começando!”

Também pelas redes sociais, Eduardo Bolsonaro (PL) manifestou seu descontentamento com os rumos do julgamento do pai. Ele publicou um vídeo de 3 minutos e 48 segundos acompanhado da legenda:

“ Anistia é sobre fatos, sobre pessoa é privilégio.

Nada diferente de anistia ampla, geral e irrestrita deverá ser analisada ou surtirá qualquer efeito de pacificação.

Chegou a hora de fazer nada menos do que o certo, o justo".

Michelle Bolsonaro (PL) não se pronunciou diretamente sobre a condenação do marido, mas utilizou seu perfil no Instagram para republicar vídeos com tom irônico em referência ao caso.

Outro aliado de Bolsonaro que não se pronunciou de forma direta foi o deputado Nikolas Ferreira (PL). Entretanto, ele compartilhou em sua conta no X uma publicação do vereador Pablo Almeida (PL) - também apoiador do ex-presidente - que dizia:

“Saiu a confirmação do óbvio, mesmo com o ministro Fux apontando todas as falhas e vícios do relatório de Alexandre de Moraes. O STF rasgou a Constituição. A 1ª Turma, sem legitimidade para julgar Bolsonaro, escolheu interesses políticos acima da lei”.