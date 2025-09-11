Agência Brasil Com o placar em 3 a 1, Bolsonaro é condenado em julgamento

A tag “Bolsonaro condenado” se tornou o assunto mais comentado da rede social X (antigo Twitter) nesta quarta-feira (11), acumulando mais de 83 mil publicações até às 16h50 de hoje.

A repercussão teve início ao longo da justificativa de voto da ministra Cármen Lúcia, no julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro por atuação na trama golpista, com objetivo de reverter o resultado das eleições de 2022.

Bolsonaro e mais sete réus, apontados como "núcleo crucial" do esquema, foram julgados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pelo uso de violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado.

Com o posicionamento da ministra, o placar do colegiado chegou a 3 votos pela condenação contra 1 pela absolvição. O resultado já garante a condenação do ex-presidente, já que o desfecho depende da maioria simples: três dos cinco votos.

Em algumas das postagens, internautas ironizam a situação e comemoram a decisão:

numa quinta-feira, o plantão da globo anunciando a melhor notícia do mundo, bolsonaro sendo condenado. carmen lucia você GIGANTE! e amanhã é sexta, galera, vamos comemorar.

pic.twitter.com/nC8whk35Js — alice ִֶָ benophie era (@alicxss) September 11, 2025





Em outras publicações, alguns usuários da rede utilizam do momento para fazer um desabafo pessoal:

CONSEGUIMOS VÔ! ✊🏼 Pode não ser pela pandemia, mas se fez justiça como se fosse! Por Djalma e por todos os mortos pelo GENOCIDA que tentou ferir o estado democrático de direito. BOLSONARO CONDENADO! VIVA AO BRASIL E AO POVO BRASILEIRO 🇧🇷 pic.twitter.com/SwzSXHlNWu— Morena Torres (@nenainwonder) September 11, 2025









Por outro lado, apoiadores do ex-presidente se revoltam com a decisão e comentam que o momento é de uma "suprema perseguição":



