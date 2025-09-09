Via Nescentes/Divulgação MG-050 será bloqueada para detonação de rochas

A rodovia MG-050, também conhecida como Rodovia Newton Penido, será interditada nesta terça-feira (09), às 16h, no km 117, em Carmo do Cajuru (MG), próximo ao Estrela Oeste Clube, para a detonação de rochas em uma pedreira particular.

Segundo a concessionária Via Nascentes, o tráfego será totalmente bloqueado nos dois sentidos por cerca de 10 minutos, e a área ficará isolada em um raio de 800 metros por questões de segurança.

A concessionária informou que, durante a operação, não haverá necessidade de desvios. A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade ao trafegar pelo trecho, colaborando com a segurança de trabalhadores e usuários.





Histórico de bloqueios

Em março desse ano, o mesmo trecho da MG-050 já havia sido interditado pelo mesmo motivo. Na ocasião, a detonação também durou aproximadamente 10 minutos e exigiu bloqueio total da via nos dois sentidos.

Sobre a MG-050

A MG-050, possui 406,7 km de extensão, ligando Belo Horizonte a São Sebastião do Paraíso, na divisa com São Paulo.

O trecho entre Juatuba e São Sebastião do Paraíso é administrado pela concessionária Nascentes das Gerais.

Via Nescentes/Reprodução Trecho entre Juatuba e São Sebastião do Paraíso é gerido pela Nascentes das Gerais





O corredor rodoviário atende cerca de 50 municípios, entre eles Divinópolis, Itaúna, Formiga, Passos e Piumhi.

Segundo o governo de Minas Gerais, a área de influência da rodovia reúne aproximadamente 1,3 milhão de habitantes, o que representa 7,4% da população mineira e 7,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado.