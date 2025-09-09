Divulgação/Defesa Civil Rajadas de vento de até 82k/h atingiram o RS

Um ciclone extratropical se formou nesta terça-feira (9) sobre o Oceano Atlântico, a Sudeste do Chuí, provocando muito vento no Rio Grande do Sul (RS). A informação é da MetSul Meteorologia.

Mapas meteorológicos mostravam o aglomerado de nuvens sobre o Atlântico na manhã desta terça. As rajadas de vento mais fortes se deram entre a Serra Gaúcha e os Campos de Cima da Serra.



Ainda de acordo com a MetSul, estações meteorológicas registraram entre a madrugada e o começo da tarde desta terça, rajadas de 82 km/h em Cambará do Sul, 76 km/ em Rolante, 70 km/h em Taquara, 69 km/h em Morro Reuter e 63 km/h em Riozinho.



Na capital gaúcha Porto Alegre choveu forte por volta das 5 horas da manhã com rajadas de vento de 50 km/h a 55 km/h.

No final da manhã, o vento voltou a aumentar com velocidades de até 40 km/h.



Em Santa Catarina, o vento soprou muito forte na região do Planalto Sul.

Um estação da Epagri-Ciram na região acusou rajada de vento de 84 km/h no Morro de Urupema.



Os dados confirmam a previsão da MetSul Meteorologia de que a formação do ciclone traria vento forte, porém não intenso como nos últimos ciclones, quando as rajadas chegaram a passar de 100 km/h em Porto Alegre, no interior gaúcho e em Santa Catarina.







Ainda segundo informações da MetSul, este ciclone passará por rápido aprofundamento nas próximas horas e se tornará intenso em alto mar. Depois, se afastará do continente.



Por isso, ainda nesta noite de terça poderão ocorrer rajadas na Serra, no Litoral Norte e na área da Lagoa dos Patos e entorno.

Já na quarta-feira (10), a tendência é de vento calmo a fraco.

