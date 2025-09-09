Reprodução/redes sociais O jornalista norte-americano Alec Luhn

O jornalista norte-americano Alec Luhn, de 38 anos, foi encontrado vivo pelas equipes de resgate, após cerca de uma semana perdido em uma trilha de uma geleira no Parque Nacional Folgefonna, na Noruega.

Sua esposa, Veronika Silchenko, disse à CBS News que, apesar de uma lesão na perna, ele estava bem de saúde.



Alec partiu para sua trilha da cidade de Odda, no sudoeste da Noruega, em 31 de julho, mas não compareceu ao voo de volta para casa, na Inglaterra, programado para segunda-feira, no dia 4 de agosto, o que levou a família a alertar as autoridades.



A partir do registro do desaparecimento, a operação de busca foi iniciada, envolvendo helicópteros, equipes de montanhismo, cães farejadores, drones, voluntários e equipes da Cruz Vermelha.



Na segunda e na terça-feira, as operações tiveram que ser suspensas, devido ao agravamento das condições meteorológicas.



Na quarta-feira, 6 de agosto, às 11h34, Luhn foi encontrado ao norte de Nedre Buarbreven, com ferimentos em uma perna.





Ele estava consciente e levado de helicóptero para o Hospital Haukeland.

O médico responsável pelo resgate aéreo disse que o jornalista estava gravemente ferido, mas não em estado crítico.

Alec Luhn trabalhou durante vários anos para publicações como o The New York Times, a The Atlantic e o The Guardian, sobretudo como correspondente na Rússia.



Amplamente premiado - e duas vezes nomeado para Emmy s - , Luhn vive agora no Reino Unido, onde trabalha essencialmente na área do ambiente e alterações climáticas.

