Reprodução O fisiculturista e personal trainer Valter de Vargas Aita

O fisiculturista e personal trainer Valter de Vargas Aita, 41 anos, foi morto a facadas no último domingo (7) em Chapecó, no Oeste Santa Catarina.

Ele foi encontrado caído na escada do prédio onde morava, com ferimentos na barriga, pescoço, rosto e costas.

De acordo com o Diário SM, o crime teria ocorrido dentro do apartamento que ele dividia com sua companheira, de 43 anos.

No entanto, manchas de sangue espalhadas pelo prédio indicavam aos investigadores que a vítima tentou buscar socorro antes de morrer.

Sua companheira também foi ferida e está internada em estado grave, sob escolta da polícia.

Ela foi presa em flagrante, apontada pelas investigações como a principal suspeita do crime.



Ainda segundo informações divulgadas pela imprensa local, a mulher possuiria antecedentes criminais no Rio Grande do Sul, incluindo um mandato de prisão em aberto por latrocínio, que é roubo seguido de morte.

A vítima



Natural do município gaúcho de Santa Maria, Valter Aita foi vice-campeão mundial pela World Fitness Federation.





Também venceu o campeonato estadual de fisiculturismo de Santa Catarina por cinco vezes.

O atleta compartilhava treinos, dicas de saúde e o cotidiano da prática esportiva nas redes sociais para seus mais de 11 mil seguidores.



As motivações e outras circunstâncias do crime são investigadas pela Delegacia de Homicídios.

