Reprodução Motociclista acertou militar

Um militar da Marinha foi atropelado por uma motocicleta do Exército durante o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, realizado na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. O acidente ocorreu na manhã de domingo (7), durante a passagem das tropas.





O militar da Marinha filmava o evento com uma câmera quando foi atingido por trás pela motocicleta.

Com o impacto, ele foi arremessado, mas recebeu atendimento médico imediato. O estado de saúde foi informado como estável, e o militar passa bem.

O desfile começou às 8h30, partindo do Aterro da Praia de Iracema em direção ao Náutico Atlético Cearense.

Mais de 10 mil pessoas participaram da programação, entre militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de forças de segurança pública e estudantes das redes estadual, municipal e privada.





Segurança não funcionou

A Autarquia Municipal de Trânsito informou que 200 agentes foram mobilizados para garantir a segurança viária, isolando a avenida para impedir a entrada de veículos externos.

Dessa forma, o acidente envolveu apenas integrantes das Forças Armadas que participavam do desfile.

Até a última atualização, a Marinha não havia se manifestado oficialmente sobre o ocorrido. O Portal iG entrou em contato e aguarda posicionamento.

Outro caso

Reprodução/redes sociais Jipe descontrolado atropela três pessoas em desfile de 7 de setembro em Brusque





Um jipe desgovernado atropelou ao menos quatro pessoas que acompanhavam o desfile de 7 de Setembro em Brusque, em Santa Catarina, neste domingo. Entre as vítimas, está uma idosa e uma mulher que estava com um bebê no colo.

Em nota, a prefeitura de Brusque informou que a idosa de 75 anos sofreu fratura em um dos tornozelos e suspeita de lesão na coluna. Ela foi socorrida pelo Samu em estado considerado inicialmente grave.

Outra mulher, de 37 anos, que segurava a criança no colo, foi levada ao hospital com ferimentos leves. O bebê não teve o estado de saúde divulgado.

Uma adolescente de 14 anos também foi atingida, mas não precisou de atendimento hospitalar. Ela relatou apenas dores nas mãos.

Imagens mostram que o jipe seguia atrás de militares que marchavam no desfile quando, em determinado momento, se descontrolou e invadiu a calçada, onde estava parte do público. A mulher com a criança no colo aparece caindo após o impacto.