AFP Bolsonaro tem "cela" preparada pelo Exército

Durante conversa com uma autoridade que o visitou em casa, onde cumpre prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ter recebido a informação de que já existe uma cela pronta para ele no Comando Militar do Planalto, em Brasília, caso seja condenado por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro não revelou quem teria repassado o recado. O julgamento do ex-presidente acontece nesta terça-feira (2). A repórter Alino Brito, do Portal iG, acompanha o julgamento ao vivo direto do STF.





Em Brasília, há diversas especulações sobre o local onde o ex-presidente poderia cumprir eventual pena. Segundo ele, a cela mencionada ficaria no Quartel General do Exército, a cerca de sete quilômetros da Praça dos Três Poderes, próximo à área que abrigou os acampamentos de apoiadores responsáveis pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. A informação é do site Veja.

Outra possibilidade levantada é uma cela na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) em Brasília, a 11 quilômetros do centro do poder. O espaço seria adaptado de forma semelhante ao que recebeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Curitiba, em 2018, quando ele foi preso por corrupção.

Um terceiro local cogitado é o Complexo Penitenciário da Papuda, a 17 quilômetros da Praça dos Três Poderes e a apenas 8 quilômetros da casa de Bolsonaro, no Condomínio Solar de Brasília. Embora seja um presídio comum, que abriga mais de 16 mil detentos, a Papuda possui uma ala destinada a presos considerados vulneráveis, separada dos demais.

A penitenciária também é vista como uma opção mais isolada, o que poderia dificultar manifestações de apoiadores nas imediações em caso de prisão do ex-presidente. Na época em que Lula esteve preso em Curitiba, centenas de pessoas montaram acampamento no entorno da sede da PF, no movimento conhecido como “Lula Livre”.

Outra alternativa, diante do estado de saúde de Bolsonaro, seria o cumprimento de eventual pena em regime de prisão domiciliar.

