Divulgação/PCMG Polícia Civil de Minas Gerais.

Quatro cuidadoras de idosos foram indiciadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por estelionato, associação criminosa e maus-tratos com resultado em morte contra um auditor fiscal aposentado de 62 anos em Juiz de Fora, na Zona da Mata do estado.

Segundo informou ao iG o delegado responsável pelo caso, Rodolfo Rolli, a investigação apontou que as suspeitas - que trabalhavam para a vítima - se conheciam e desviaram cerca de R$ 2 milhões ao longo de quatro anos.

Aposentadoria alta, mas não pagava plano de saúde

O idoso morreu em junho deste ano, em um hospital público da cidade, em decorrência de uma infecção generalizada.

Rolli ressaltou que os desvios deixaram a vítima sem condições de pagar o próprio plano de saúde, mesmo ela recebendo uma aposentadoria líquida de cerca de R$ 30 mil,









De acordo com investigador, além do desvio de dinheiro, a investigação constatou que o homem vivia em condições insalubres.

"A perícia constatou que no apartamento havia um forte odor de fezes e urina, além de um sofá podre."

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Pessoa Idosa desde junho, após duas sobrinhas da vítima, tomarem conhecimento do estado precário no qual o tio faleceu e denunciarem às autoridades.

A Polícia Civil entrou com pedido de prisão preventiva das quatro cuidadoras à Justiça.

Caso condenadas, elas podem pegar até 30 anos de reclusão. Segundo Rodolfo, também foi solicitado o sequestro e o acautelamento dos bens das suspeitas.

As cuidadoras permanecem em liberdade até o momento.

Prioridade no Disque 100

Em junho passado, o Governo Federal publicou uma portaria para priorizar denúncias de violência contra pessoas idosas nos atendimentos dos Disque 100, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

A regra também determina prioridade especial para maiores de 80 anos.

'A portaria considera violência contra pessoa idosa qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause dano ou sofrimento físico e/ou psicológico e tipifica casos em cinco categorias de violência: física, financeira ou patrimonial, psicológica, sexual e institucional. A norma ressalta ainda que o Disque 100 deve receber todas as denúncias, não se limitando às categorias previstas na portaria'', diz um trecho do comunicado oficial.