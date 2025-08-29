Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Pode chover forte nas próxima horas

A Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu alerta de chuvas fortes na cidade do Rio de Janeiro, nas próximas horas desta sexta-feira (29).

De acordo com comunicado do órgão, os moradores de áreas de risco devem ficar atentos aos alertas sonoros.



"O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. Se acionadas, as pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal", destaca no comunicado.



O alerta segue até as 23h55 desta sexta, segundo a Defesa Civil.







A orientação para os moradores é que, em caso de emergência, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros), 199 (Defesa Civil) e fique atento aos veículos de comunicação e redes sociais do Centro de Operações Rio.

