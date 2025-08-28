Georgina Steytler/Wildlife Photographer of the Year Abelhas

Um idoso de 76 anos morreu após ser atacado por um enxame de abelhas, na tarde de terça-feira (26), em Cacôco do Meio, comunidade rural de Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem tentou escapar das picadas pulando em uma piscina, mas acabou se afogando. Ele foi encontrado desacordado dentro da água por um morador da propriedade, que ainda tentou reanimá-lo. A ação, no entanto, foi interrompida pela presença das abelhas, que continuavam agressivas no local.

Quando os bombeiros chegaram, já encontraram a vítima sem sinais vitais e com marcas de várias ferroadas pelo corpo. Os militares, utilizando roupas de proteção, conseguiram retirar o idoso da piscina e iniciaram manobras de ressuscitação até a chegada do Samu, mas o óbito acabou sendo confirmado.

Por conta do risco de novos ataques, a área precisou ser isolada. Mais tarde, ainda na noite de terça-feira, as equipes retornaram ao sítio. Sem condições de recolher o enxame com segurança, os bombeiros optaram por exterminá-lo.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil também acompanharam a ocorrência.