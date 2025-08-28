Reprodução Esposa de assassino de gari é afastada da Polícia Civil

Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, foi afastada por 60 dias após a prisão do marido, Renê Nogueira Júnior, acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte. A licença médica, iniciada em 13 de agosto, foi publicada no Diário Oficial do estado apenas no último sábado (23).

Renê foi preso horas depois do crime, ocorrido em 11 de agosto, no bairro Vista Alegre. Ele confessou ter atirado contra Laudemir após uma discussão no trânsito e afirmou que usou a arma particular da esposa sem que ela soubesse.

A Polícia Civil confirmou o afastamento e informou que a Corregedoria abriu procedimento disciplinar para apurar a conduta da delegada. Laudos periciais confirmaram que a pistola usada no crime está registrada em nome dela, mas não apontaram envolvimento direto da policial no homicídio.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) tentou bloquear R$ 3 milhões em bens do casal para garantir indenização à família da vítima, mas o pedido foi negado pela Justiça.

O advogado da família, Tiago Lenoir, destacou à imprensa que Laudemir sustentava a filha pequena e criticou as versões “contraditórias” dadas por Renê antes da confissão.

Relembre o caso

O assassinato ocorreu no dia 11 de agosto, após uma discussão de trânsito entre Renê e a motorista de um caminhão de lixo que, segundo ele, bloqueava a rua.

Testemunhas relataram que o empresário ameaçou a motorista e que a equipe de garis saiu em defesa da mulher. Irritado, Renê então sacou a arma e atirou contra Laudemir, que morreu no hospital.

Renê saiu da cena do crime sem prestar socorro. Foi para o trabalho, para a casa e, depois, para a academia, onde foi preso em flagrante. A prisão do empresário foi convertida para preventiva, e ele foi transferido para o Presídio de Caeté.

Durante as investigações, a polícia encontrou a arma da esposa de Renê, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, da Polícia Civil.



