Divulgação AMAN realiza cerimônia de entrega de espadins a 404 cadetes do 1º ano

Por trás de cada cadete que ingressa na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) existe uma história de superação. Mas é apenas no momento em que recebem o Espadim de Caxias, durante uma cerimônia carregada de simbolismo, que esses jovens sentem, de fato, que iniciaram a vida militar .

Foi o que aconteceu no sábado (16), em Resende (RJ), quando 404 integrantes do 1º ano da Turma General Leônidas Pires Gonçalves viveram um dos dias mais esperados de sua trajetória.

O Espadim de Caxias, réplica da espada do Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, é mais que um objeto: é um rito de passagem.

“É um símbolo muito importante para mim, um sonho que sempre tive desde criança”, disse o cadete Yan de Oliveira Batko, 21 anos, de Brasília (DF), primeiro colocado da turma, que recebeu seu Espadim das mãos do ministro da Defesa, José Mucio Monteiro Filho.

Divulgação O Espadim





Um ritual quase centenário

A entrega do Espadim na AMAN acontece desde 1932 e marca a primeira vez que os cadetes usam o uniforme azul, conhecido como “Azulão”. É um momento que mistura tradição, solenidade e emoção. A cerimônia começa com a entrada da espada original do Duque de Caxias, conduzida por um cadete veterano, e segue com a apresentação da Bandeira Nacional, estandartes históricos e de nações amigas.

Entre os 404 novos cadetes deste ano, há representantes de todos os estados do Brasil e de nove países estrangeiros, como Cabo Verde, Camarões e Vietnã.

“Antes mesmo de abrir a oportunidade para o segmento feminino, eu já sonhava em estar aqui. Foram cinco anos tentando e, enfim, consegui. Hoje celebro a conquista do Espadim” , disse a cadete Sarah Raquel, uma das mulheres que conquistaram o direito de integrar as fileiras da AMAN.

Desafio para chegar até aqui

A jornada até o Espadim é longa e exige dedicação. Para conquistar uma das 440 vagas da AMAN, os candidatos enfrentam um concurso com mais de 39 mil inscritos, além de provas físicas e avaliações psicológicas. Antes de chegar a Resende, os cadetes passam pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), em Campinas (SP), onde permanecem por 20 meses.

Símbolo de compromisso

Durante a cerimônia, os cadetes fazem um juramento coletivo:

“Recebo o sabre de Caxias como o próprio símbolo da honra militar”.

Para o comandante da AMAN, general de brigada Marcus Vinicius Gomes Bonifacio, a frase resume a essência do momento.





“É um instante carregado de emoção e significado. Que vocês incorporem a máxima: ‘Ides comandar, aprendei a obedecer’”, disse.

O encerramento da solenidade se deu com a Canção da AMAN e a ordem de marcha, marcando o início oficial da vida militar dos novos cadetes. Para eles, o Espadim não é apenas uma espada em miniatura, é o início de um compromisso com o Exército e com o país.