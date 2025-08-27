Reprodução/UFMG Hospital das Clínicas sofre com infestação de piolho de pombo

Bebês internados na UTI Neonatal do Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte, tiveram que ser transferidos nesta terça-feira (26) após uma infestação de piolhos de pombo atingir o local.

Segundo o hospital, a área foi dedetizada ainda pela manhã e os bebês devem retornar à UTI na quinta-feira (28), no período da tarde. A instituição ressaltou que nenhum paciente foi afetado e que a ala onde os recém-nascidos estavam não chegou a ser infestada.

Entre as medidas adotadas estão a intensificação da limpeza, desinfecção da área afetada, reforço de barreiras físicas para afastar aves e orientação a funcionários e familiares. Como medida preventiva, todos os ambientes da UTI serão dedetizados antes do retorno dos bebês.

O HC-UFMG afirmou ainda que tem registrado aumento da presença de pombos no entorno do hospital, atraídos por lixo e restos de alimentos nas ruas próximas. A instituição estuda contratar serviço de falcoaria para o controle das aves.

O Portal iG entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.