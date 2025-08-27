Bebês internados na UTI Neonatal do Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte, tiveram que ser transferidos nesta terça-feira (26) após uma infestação de piolhos de pombo atingir o local.
Segundo o hospital, a área foi dedetizada ainda pela manhã e os bebês devem retornar à UTI na quinta-feira (28), no período da tarde. A instituição ressaltou que nenhum paciente foi afetado e que a ala onde os recém-nascidos estavam não chegou a ser infestada.
Entre as medidas adotadas estão a intensificação da limpeza, desinfecção da área afetada, reforço de barreiras físicas para afastar aves e orientação a funcionários e familiares. Como medida preventiva, todos os ambientes da UTI serão dedetizados antes do retorno dos bebês.
O HC-UFMG afirmou ainda que tem registrado aumento da presença de pombos no entorno do hospital, atraídos por lixo e restos de alimentos nas ruas próximas. A instituição estuda contratar serviço de falcoaria para o controle das aves.
O Portal iG entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.