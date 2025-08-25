Marcos Corrêa - PR / Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Alexandre de Moraes, presidente do STF, e o ex-presidente Jair Bolsonaro

O ministro Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes solicitou, nesta segunda-feira (25), que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o pedido de reforço de policiamento ostensivo na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O despacho do ministro foi publicado no âmbito da ação penal que apura suposta tentativa de golpe de Estado, após as eleições de 2022. A PGR tem prazo de cinco dias para emitir o parecer.

A solicitação partiu do líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ). Ele oficiou a Polícia Federal, que encaminhou o documento a Moraes, assinado pelo diretor-geral Andrei Rodrigues



Após a resposta da PGR, o ministro do STF poderá expedir uma decisão.

No pedido, a PF "requer reforço urgente e imediato do policiamento ostensivo e discreto nas imediações do endereço residencial de Jair Messias Bolsonaro, bem como da manutenção e constante checagem do sistema de monitoramento eletrônico, de forma a assegurar a eficácia da medida cautelar".

"Chegaram ao conhecimento público e institucional informações sobre risco concreto de fuga do acusado, notadamente a possibilidade de tentativa de evasão para o interior da Embaixada dos Estados Unidos da América - e posteriormente solicitar asilo político - situada a aproximadamente dez minutos de seu domicílio em Brasília. Tal circunstância poderia frustrar o cumprimento da ordem judicial e comprometer a aplicação da lei penal", diz a PF no ofício.



Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, usando tornozeleira eletrônica.





O ex-presidente só pode receber visitas, com exceção dos advogados e familiares, apenas com autorização judicial.

Na semana passada, dia 20, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), após conclusão das investigações que apuraram ações de coação no curso da ação penal que investiga a possível tentativa de golpe.

O julgamento de Jair Bolsonaro na ação da suposta tentativa de golpe está marcado para começar no próximo dia 2 de setembro, na Primeira Turma do STF.