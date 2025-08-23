Reprodução Siriemas são conhecidas por viverem em pares

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) informou que foram registrados, nas últimas semanas, episódios de ataques de seriemas a pessoas no campus sede, em Santa Maria.

Segundo a instituição, a hipótese mais provável é que as aves estejam em processo de nidificação, ou seja, construindo ninhos para abrigar ovos e filhotes. Embora a postura de ovos ocorra geralmente na primavera, as altas temperaturas recentes podem ter antecipado esse comportamento.

A orientação da universidade é que estudantes, servidores e visitantes mantenham distância segura dos animais, evitando qualquer aproximação, e que não ofereçam alimentos às seriemas ou a outros animais silvestres.

A legislação ambiental protege essas espécies. O Artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) proíbe a perseguição, captura, remoção ou qualquer tipo de agressão a animais silvestres sem autorização dos órgãos competentes.

A UFSM consultou a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), responsável pela licença ambiental concedida à instituição. A orientação do órgão é de que não há justificativa técnica para a retirada das aves do campus, já que estão em vida livre e em boas condições de saúde. Além disso, a remoção poderia causar impactos negativos à fauna local.



