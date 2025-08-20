Reprodução/redes sociais Polícia investiga professora que bateu em criança de 4 anos com livros

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) investiga uma professora suspeita de agredir um menino de quatro anos dentro da sala de aula, em uma creche particular de Caxias do Sul, na manhã desta segunda-feira (18).





Imagens de câmera de segurança flagraram a professora, identificada como Leonice Batista dos Santos, de 49 anos, gritando com o menino. Em seguida, ela acerta sua boca com uma pilha de livros, depois, tenta limpar o sangue da criança e a leva para lavar o ferimento,

A princípio, a professora informou à direção da escola que a criança havia caído no banheiro. Os pais, preocupados com os hematomas, pediram à administração da escola para averiguar as imagens das câmeras e descobriram que o filho, na verdade, foi vítima de uma agressão.

O pai da criança afirmou que ela precisou de atendimento odontológico, pois perdeu um dente e teve outros cinco afrouxados. Devido à gravidade das lesões, tem se alimentado apenas com papinhas, sopas e alimentos amassados.

"O pior de tudo é ver o filho da gente ter que almoçar de canudo, jantar de canudo. Isso é o que mais dói. Isso não se faz, é um inocente", disse, em entrevista à RBS TV.

Dois boletins de ocorrência foram feitos no mesmo dia, um pela família e outro pela escola.

Ao iG, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que instaurou inquérito por suspeita de lesão corporal.

O que diz a escola

Em nota publicada nas redes sociais, adireção da Escola Infantil Xodó da Vovó afirma que demitiu a funcionária, registrou boletim de ocorrência e presta apoio à família.

Veja a nota da escola na íntegra:



"A Escola Xodó da Vovó lamenta profundamente o episódio ocorrido envolvendo uma professora e um de nossos alunos. A profissional foi imediatamente afastada, as autoridades policiais comunicadas e a família da criança está recebendo todo o apoio necessário. Reforçamos que a apuração dos fatos e a devida responsabilização estão sendo conduzidas pelas autoridades competentes, que contam com o total apoio e colaboração desta instituição.

Reafirmamos nosso compromisso inegociável com a segurança, o respeito e a integridade de todos os nossos alunos e não toleraremos situações que contrariem os valores desta Escola Infantil. Seguiremos colaborando integralmente com as autoridades e trabalhando para garantir um ambiente seguro e respeitoso para todos os nossos alunos.

A Escola Xodó da Vovó segue à disposição das famílias para quaisquer esclarecimentos e reitera seu compromisso diário com uma educação baseada no cuidado, na ética e no bem-estar das crianças. Estamos juntos com nossa comunidade para fortalecer ainda mais um ambiente de confiança, aprendizado e acolhimento".