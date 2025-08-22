Reprodução Momento em que a moto passa entre a equipe, na calçada, e leva o celular

A equipe do vereador Nabil Bonduki (PT) foi assaltada, por volta das 14h30 da tarde desta sexta-feira (22), enquanto gravava um vídeo com o parlamentar e o cantor Tom Zé, em uma rua de São Paulo, no bairro de Perdizes, na Zona Oeste.

As imagens do roubo foram registradas por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais localizados na esquina da Avenida Francisco da Rocha com a Rua Doutor Homem de Mello. Veja as imagens:





Um motociclista subiu na calçada, passou no meio da equipe e roubou o celular das mãos da assessora Rachel Schein, que produzia o vídeo.

Ninguém ficou ferido.



Segundo o que a assessoria de Nabil informou ao Portal iG, ele e Tom Zé gravavam um vídeo para divulgar a cerimônia de entrega do título de cidadão paulistano ao cantor, que ocorrerá no dia 6 de setembro, na Câmara Municipal de São Paulo.

No seu primeiro mandato como vereador, há 21 anos, Nabil aprovou na Câmara o título de cidadão paulistado a Tom Zé, porém, por incompatibilidade de agendas, a cerimônia acabou não acontecendo.





Dessa vez, com o evento marcado, o vereador quis levar o cantor baiano para as ruas de São Paulo e gravar um vídeo nas suas redes sociais para marcar a data.

Logo depois do assalto, o vereador relatou o caso nas suas redes sociais. Depois, com outro equipamento, o vídeo com Tom Zé também foi concluido.

A assessoria de Nabil registrou um boletim de ocorrência (BO) on-line, mas até o momento não obteve retorno da polícia com informações sobre o celular ou o assaltante.

