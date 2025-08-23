Reprodução/Pexels Bryan Robson se enviou pelo correio em uma caixa de madeira.

Em 1964, um jovem chamado Brian Robson chocou o mundo ao ''se enviar'' pelo correio, dentro de uma caixa de madeira. Pouco tempo antes da façanha, o rapaz, então com 19 anos, se mudou da Inglaterra para a Austrália por um programa de imigração do governo australiano, que bancava as despesas da viagem em troca de dois anos de trabalho no país.

Retorno custaria 17 vezes o salário

Segundo informações do site Gigazine.net, assim que chegou à Austrália, Brian sentiu saudades de casa.

No entanto, para retornar para sua terra natal, teria que pagar uma quantia equivalente a 17 vezes o seu salário na época.

Sem dinheiro, o jovem contou com a ajuda de dois amigos para colocar em prática um plano que parecia perfeito: embalar - literalmente - Brian em uma caixa de madeira e enviá-lo para o Reino Unido como se fosse uma carga comum de avião. Mas era uma pessoa.





A caixa era grande o suficiente para que o ousado viajante permanecesse sentado. Dentro dela, além do rapaz, foram colocados uma garrafa de água, outra vazia para a urina, um travesseiro, uma pequena mala, uma lanterna e um martelo, que serviria para abrir a caixa quando chegasse a Londres.

Um erro quase fatal

O plano dos amigos era que o avião que levava Brian chegasse a Londres em 36 horas, após deixar Melbourn.

Porém, um erro acabou prolongando a viagem: em vez de embarcar direto para Londres, ele foi colocado em outra aeronave com destino aos Estados Unidos, do outro lado do continente, a milhares de quilômetros de distância.

Preso na caixa, com a cabeça para baixo e longe de casa

Para piorar - se é que havia como piorar essa confusão toda - a carga seguiu por uma rota mais lenta, passando por Los Angeles.

Segundo informações da BBC, após pousar no Aeroporto de Los Angeles, Robson enfrentou outro imprevisto: funcionários do local não notaram a etiqueta que indicava “cima" e "baixo”, colada na madeira.

Por isso, Brian ficou de cabeça para baixo por cerca de 22 horas até que o objeto fosse desvirado. Nesse período, sofreu desmaios e fortes dores.

Com a mudança de rota, o rapaz acabou ficando preso na caixa por 5 dias.

“Foi horrível. Eu estava ficando sem oxigênio e prestes a perder a consciência” , relembrou sobre a situação na época.

Exausto e beirando o colapso físico e mental, Brian conseguiu ligar sua lanterna e chamar a atenção de um dos funcionários do aeroporto, que percebeu a luz entre as frestas da caixa.

Após ser resgatado, cerca de 20 a 30 membros do Departamento Federal de Investigação (FBI) e da Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos se reuníram para interrogar Brian.

As autoridades americanas não prestaram queixa contra o rapaz, que foi levado para um hospital para se recuperar fisicamente, já que devido aos muitos dias na mesma posição, seu corpo ficou rígido.

A volta para casa

Reprodução: Divulgação/Amazon Livro publicado por Brian Robson em 2021. Brian retornou para a Inglaterra, de primeira classe, uma cortesia oferecida por uma companhia aérea dos Estados Unido. Aos 76 anos, escreveu um livro chamado "A Fuga na Caixa", publicado em 2021, em que ele conta mais detalhes sobre sua aventura.











