Roque de Sá/Agência Senado - 05.07.2023 Senador Carlos Viana (Podemos-MG)

Pesquisa da RealTime BigData sobre a disputa ao Senado em Minas Gerais revela que o senador Carlos Viana (Podemos) se destaca entre os concorrentes nos três cenários testados.

Na simulação em que disputa com a deputada federal Marília Campos (PT), os dois aparecem praticamente empatados, com o jornalista e ex-apresentador de tv tendo 18% das intenções de voto, e Campos, 19%. Os demais concorrentes figuram bem atrás, abaixo de 14%.

Demais cenários

Imaginando a disputa entre Carlos Viana, Alexandre Silveira (PSD) e Marcelo Aro (PP), Viana alcança 27%. Os outros dois não passaram de 21%.

E num terceiro cenário testado, Carlos Viana de novo desponta, com 20%, enquanto Alexandre Silveira tem 17%, mesma porcentagem de Eduardo Costa, seguidos por Marcelo Aro (16%).

Carlos Viana cumpre atualmente seu primeiro mandato no Senado, eleito em 2018. Jornalista de carreira e ex-apresentador de tv, ele se filiou ao Podemos, após deixar o PL.