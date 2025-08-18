Reprodução Protesto de carroceiros causa caos em Recife

Protestos simultâneos de carroceiros interditaram vias importantes do Recife e de Olinda na manhã desta segunda-feira (18), provocando longos engarrafamentos logo no início da semana. Pneus e entulhos foram incendiados em diferentes pontos da Região Metropolitana da capital pernambucana, entre eles a Ponte José de Barros Lima, no sentido Boa Viagem, e as avenidas Norte, Abdias de Carvalho, Recife e Caxangá.

A mobilização repete atos realizados em junho e tem como alvo a Lei Municipal nº 17.918/2013, que proíbe a circulação de veículos de tração animal na capital pernambucana.

O Corpo de Bombeiros informou por meio de nota que foi acionado por volta das 6h30 para controlar os incêndios. Na Agamenon Magalhães, uma das principais avenidas da cidade, passageiros desceram dos ônibus e seguiram a pé devido ao congestionamento.

O Portal iG entrou em contato com a Prefeitura do Recife, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.