Reprodução Reynaldo Gianecchini faz campanha para Apae

Alicerçada na missão de promover a plena inclusão das pessoas com deficiência e suas famílias, a Apae Brasil, em parceria com o Instituto Best Wishes e os Correios, lança a campanha “Todos têm um Dom”. O ator Reynaldo Gianecchini se somou ao projeto, com a missão de amplificar a mensagem da ação e, consequentemente, conquistar o coração e a mente dos brasileiros acerca da importância da construção de um Brasil mais justo, inclusivo e equitativo.

Com início no dia 1º de agosto, mês em que é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a iniciativa tem por objetivo arrecadar recursos para fortalecer e expandir o trabalho realizado pelas Apaes visando à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, contribuindo também para que desenvolvam seus dons únicos.

Atualmente, a Rede Apae é composta pela Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), conhecida também por Apae Brasil, por 26 Federações das Apaes dos Estados (Feapaes) e por 2.255 Apaes e coirmãs, que, juntas, ofertam diversos programas e serviços especializados para mais de 1,6 milhão de pessoas com deficiência e suas famílias em todo o território nacional. No total, são feitos mais de 23 milhões de atendimentos por ano em áreas como assistência social, educação, saúde, inclusão no mercado de trabalho, esporte, arte, entre outras.

As doações podem ser feitas nas agências dos Correios ou por meio do site oficial da campanha (www.todostemumdom.com.br), com valor inicial de R$ 10. No entanto, as doações a partir de R$ 85 dão direito a um kit exclusivo, no qual o doador receberá em casa, contendo o livro infantil ilustrado “O mundo diverso de Joaquim” e três quebra-cabeças, sendo com 12, 20 e 35 peças. O produto possui aprovação e selo do Inmetro. Todas as doações serão revertidas para as Apaes.

A campanha permite ainda àquele que aderi-la as opções de embaixador, divulgador e doador, sendo um convite à participação da população.

Convite à participação

É possível se tornar parte dessa causa de três maneiras:

Embaixadores: Se torne um afiliado pelo site oficial. Faça o seu cadastro e divulgue seu link nas suas redes. Os maiores embaixadores serão premiados e o cadastro pode ser feito por meio deste link: www.todostemumdom.com.br/afiliados

Divulgadores: Compartilhe tudo sobre a campanha com amigos e familiares em suas redes sociais e nos grupos de WhatsApp.

Doadores: Contribuia financeiramente para apoiar os trabalhos da Apae Brasil por meio dos Correios ou do site oficial.

