Agência Brasil A Região Metropolitana de São Paulo é composta pela capital e mais 38 municípios

Atualmente, o Brasil conta com 77 Regiões Metropolitanas (RMs), segundo a última atualização feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e enviada ao Portal iG (veja quais são abaixo).

O balanço mais recente traz mudanças importantes no mapa urbano do país, com destaque para a criação de uma RM em Goiás, a ampliação da de Belém e a reativação de um recorte no Maranhão.

Para se definir uma área como Região Metropolitana, é necessária uma integração física, econômica e cultural entre a cidade que seja polo e os arredores. No Brasil, este recorte é instituído por leis estaduais, e precisa seguir o que determina a Constituição de 1988.

O que é uma Região Metropolitana?

As cidades de uma região metropolitana precisam manter uma relação integrada de serviços públicos e políticas de interesse em comum, como transporte, saneamento e habitação. A relação de trabalho e renda geralmente também faz parte do agrupamento.

Atualmente, das 27 Unidades da Federação, apenas o Acre e o Mato Grosso do Sul não possuem RMs.

Em entrevista ao Portal iG, Ricardo de Sampaio Dagnino, professor e coordenador do curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional da UFRGS, explica que as RMs e AUs também podem ser inseridas no Estatuto da Metrópole, que completou 10 anos e estabelece as regras para o funcionamento desses arranjos populacionais.

As RMs são formadas a partir do crescimento das relações entre as cidades, formando extensas áreas urbanas que são interligadas pela infraestrutura e fluxo de pessoas.

"Esses são recortes espaciais nos quais municípios foram agrupados segundo critérios de integração medida pelos movimentos pendulares para trabalho e estudo ou a contiguidade urbana” , explica o professor.

Embora as regiões metropolitanas não sejam delimitadas pelo IBGE, o instituto faz o acompanhamento e a sistematização dessas informações com base nas legislações estaduais.

De acordo com o geógrafo Paulo Wagner, do IBGE, “as regiões metropolitanas são recortes territoriais muito dinâmicos. Sempre há criação, extinção ou modificação de um ano para o outro”.

Ele explica que o instituto mantém um sistema atualizado e acessível para consulta pública.

“O objetivo é facilitar tanto a vida do cidadão interessado quanto a do pesquisador, que encontra em um só lugar dados compilados sobre todos os recortes metropolitanos do país”, afirma, em publicação no site oficial do IBGE.

Novas demarcações

Uma das últimas RMs definidas por lei foi a Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal, composta por 11 municípios.

A criação foi uma tentativa de fazer um planejamento integrado nesta área, que tem forte ligação com Brasília, segundo o IBGE.

Já no Maranhão, a Região Metropolitana da Grande Pedreiras já existia legalmente, mas estava “adormecida”, segundo o insituto de estatísticas.

No Pará, o município de Barcarena passou a integrar a Região Metropolitana de Belém, consolidando sua relevância na estrutura urbana da região.

Regiões com mais RMs

Arte Portal iG O recorte regional brasileiro com menor número de regiões metropolitanas é o Centro-Oeste





O sudeste, região mais populosa do pais (onde fica São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, ) não figura como a região com maior número de RMs.

Uma das explicações para o estado de São Paulo não ter tantas regiões metropolitanas como sugere a sua população (mais de 45 milhoes de habitantes, o estado mais populoso do Brasil) é que apenas a RM da capital possui mais de 20 milhões de moradores.

Apesar de ter a menor área territorial entre as cinco, o sul é a região brasileira com maior número de RMs.

Durante décadas, a forte dinâmica econômica do sul do país levou a um crescimento dos centros urbanos e as integrações com municípios vizinhos — que são as principais características par aa formação de uma região metropolitana.

O modelo econômico do sul, baseado no agronegócio e na forte presença do setor industrial, atrai a população para os centros urbanos.

Segundo o governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, 80% das reservas de carvão do país estão no estado.

Já o centro-oeste, recorte regional brasileiro com o menor número de regiões metropolitanas, é caracterizado por uma dispersão da população ao longo do território, o que dificulta grandes concentrações urbanas que formam as RMs.

A criação de regiões metropolitanas geralmente acompanha o crescimento das cidades e a interação entre elas, segundo o professor da UFRGS. Por isso, estados mais urbanizados tendem a ter mais RMs. Porém, fatores políticos também têm grande influência na formação.

"No caso da região sul, o número de RMs, que supera o número do centro-oeste, não acompanha esta lógica, tendo em vista que o grau de urbanização no centro-oeste é de 91%, superando a urbanização no sul (88%)" , observa Dagnino.

Especialistas apontam que a urbanização na região aconteceu de forma mais tardia do que em outras áreas do país, e foram concentradas em poucos eixos. Além disso, as atividades econômicas são menos diversificadas e com uma menor infraestrutura, que geram baixo atrativo da população.

RMs por estados

Entre os estados com maiores quantidades de RMs, Santa Catarina lidera a lista com 14, seguida pela Paraíba (12) e São Paulo (9).

Apenas São Paulo e Rio Grande do Sul possuem territórios organizados também como Aglomerações Urbanas, sendo uma em território paulista e duas em terras gaúchas.

Arte Portal iG RMs por estado, segundo dados do IBGE





A tabela, feita a partir de dados do IBGE disponibilizados ao iG, reforça os traços econômicos dos estados brasileiros em relação à industrialização e a fomentação de empregos.

O IBGE atualizou os recortes geográficos do país com base na Divisão Territorial do Brasil 2023, incorporando mudanças de limites, nomes e composições definidas por novos instrumentos legais.

Acre e Mato Grosso do Sul

O Acre tem um dos menores índices de urbanização do país, segundo o Censo 2022 do IBGE.

Apenas 74% da população vive em áreas urbanas, percentual superior apenas ao do Maranhão (71%) e do Piauí (69%).

A população do estado também é bastante concentrada na capital: 44% dos moradores do Acre vivem em Rio Branco, que reúne 364.756 pessoas de um total de 830.018 habitantes distribuídos em 22 cidades.

Para o especialista em geografia, esses são os principais fatores que explicam a falta de RM no estado nortista.

Situação semelhante ocorre no Mato Grosso do Sul, onde 33% da população estadual vive na capital, Campo Grande, embora existam esforços e campanhas para criação de RM na capital desde 2015.

"Creio que ainda não existam ainda RM no Acre e Mato Grosso do Sul por não se observar uma estrutura urbana marcada por forte polarização, integração e proximidade entre centros urbanos que permitam caracterizar em cada estado uma Região Metropolitana legalmente reconhecida. No cenário atual, seus centros urbanos permanecem mais isolados, fragmentados ou com integração insuficiente para justificar tal enquadramento" , analisa Dagnino.





Regiões Metropolitanas do Brasil

A numeração das RMs é definida pelo IBGE como forma de controle e monitoramento dos dados. Ela não segue necessariamente por região ou estado.

Confira, na ordem, todas as regiões metropolitanas reconhecidas no Brasil em 2025: