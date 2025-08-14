Reprodução/UFRGS Instituição concentra hoje quatro campi em Porto Alegre e um no litoral

A Universidade do Rio Grande do Sul (UFRGS) vai inaugurar em dezembro o Campus Serra, no município de Caxias do Sul, na serra gaúcha, com pelo menos seis cursos de graduação.

A informação foi adiantada ao Portal iG, nesta quinta-feira (14), pela instituição, que deve anunciar oficialmente o projeto de criação e instalação do Campus Serra nesta sexta-feira (15), durante o primeiro encontro da série Gestão Aberta, voltada à comunidade acadêmica e sociedade em geral.

De acordo com a UFRGS, o campus na serra gaúcha é uma demanda do governo federal, no sentido de ampliar as vagas de ensino superior públicas.

É uma iniciativa contemplada pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que prevê a criação de dez novos campi de universidades federais em regiões descentralizadas.

"O MEC identificou que esta região tem poucas destas vagas e urge uma ampliação", afirma a assessoria, em nota ao iG.

O projeto conta com financiamento para aquisição do local do campus no valor de R$ 50 milhões e R$ 10 milhões adicionais para infraestrutura.

Serão abertas 300 vagas; 160 de docentes e 140 de técnicos-administrativos em educação.



"O governo federal também irá ampliar o orçamento de custeio anual para manter serviços como limpeza, segurança, infraestrutura" , completou a instituição, em nota.

Cursos

Em relação aos cursos de graduação a serem oferecidos no novo campus, a assessoria de imprensa adiantou apenas que serão criado seis cursos, em um primeiro momento.

As formações deverão ser focadas em áreas como agricultura, pecuária e indústria, mas os detalhes serão revelados somente durante o encontro, nesta sexta.

O diferencial, conforme informou a instituição, é que serão cursos desenhados para alunos trabalhadores, ou seja, concentrados em turnos, inclusive no noturno.

"Como a visão de que a região é um pólo econômico, os cursos terão mão na massa, aprendizagem ativa, entre outras tecnologias educacionais mais inovadoras", destacou.

O objetivo é, dentro do espírito mão na massa dos cursos, provocar o setor empresarial local para ofertar vagas de estágio. Dessa forma, os alunos atuarão, desde o início do curso, no mercado de trabalho.

O campus na serra gaúcha

Caxias do Sul, que fica a cerca de 120 km de Porto Alegre, é a maior cidade da serra gaúcha e a segunda mais populosa do estado, depois da capital.

A UFRGS pretende criar um novo campus voltado à economia da serra gaúcha, com foco na população que não quer deixar o interior em busca de formação em Porto Alegre.



No entanto, o local de instalação do Campus Serra ainda não foi revelado.



Segundo apurou o iG, em julho, um comitiva da UFRGS realizou uma visita técnica para avaliar a viabilidade de implantação do Campus Serra nas dependências do Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul(UCS), conhecido como Cidade das Artes, localizado entre os municípios de Caxias do Sul e Farroupilha.

Já neste mês, avançaram as negociações para a instalação numa área central de Caxias, para facilitar o acesso dos estudantes.





"Em princípio, vamos adquirir algo bem pronto, de maneira a inaugurar em dezembro" , finalizou a assessoria, sem mencionar o local.

UFRGS



A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre, é uma instituição centenária, reconhecida nacional e internacionalmente, com cursos ministrados em todas as áreas do conhecimento.

Atualmente, a UFRGS possui quatro campi em Porto Alegre - Campus Central, Campus Saúde, Campus Olímpico e Campus do Vale - e um campus regional, o Campus Litoral Norte com unidades em municípios da região do litoral do estado, como Tramandaí e Imbé.