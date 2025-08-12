O assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, Celso Amorim, afirmou nesta segunda-feira (11), no programa Roda Viva, que as tarifas de importação de até 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, que entraram em vigor na última semana, causariam um grande impacto se tivessem sido aplicadas há 25 anos, mas hoje exigem respostas firmes do Brasil para proteger a economia e a soberania nacional.
Durante a entrevista, Amorim analisou a ofensiva do governo Donald Trump contra o Brasil, que inclui não apenas o aumento tarifário, mas também críticas políticas, como à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar.
Para o assessor, o governo brasileiro não é covarde diante das pressões e mantém a determinação de defender seus interesses com clareza e frieza, embora isso não signifique fechar canais de negociação.
Amorim destacou a importância de o Brasil diversificar suas relações econômicas para reduzir a dependência do mercado estadunidense.
“ A época da autossuficiência e do protecionismo absoluto não existe mais. A diversificação é o novo nome da independência ”, afirmou.
Ele também ressaltou a necessidade de fortalecer a integração entre os países da América Latina, apesar das dificuldades impostas pelo avanço da extrema-direita na região.
Negociações difíceis
O assessor explicou que a combinação da guerra tarifária global com o contexto político brasileiro torna complexa a negociação com os EUA.
“ Os canais não estão fechados ”, disse, ressaltando que para um avanço nas conversas é fundamental que ambas as partes tenham disposição para negociar.
A dificuldade em contatar decisores americanos tem sido um obstáculo. Por isso, o governo brasileiro cancelou uma reunião prevista para quarta-feira (13) com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, em meio à crise bilateral considerada a mais grave dos últimos 200 anos.
Para Celso Amorim, as investidas do governo Trump tentam resgatar a influência dos EUA na América Latina similar àquela exercida nos anos 1960 e 1970.
“ Nós não somos o quintal de ninguém. Mas, para não sermos o quintal de ninguém, temos que diversificar nossos parceiros ”, concluiu, reafirmando a necessidade de independência econômica e política diante das tentativas protecionistas e geopolíticas estadunidenses.